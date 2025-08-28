聯邦LINE Bank聯名卡回饋加碼最高10.5% 獨家限量minini卡面萌度爆表
被譽為「網購、娛樂神卡」的聯邦LINE Bank聯名卡再度加碼，扣款禮現金回饋自即日起由3%提升至5%，指定網購、影音與遊戲消費最高可享10.5%回饋，成為國內外線上消費最超值的信用卡之一。
為歡慶全台獨家限量LINE FRIENDS minini卡面登場，聯邦銀行特別攜手台北捷運推出minini主題列車，即日起至9月11日於板南線期間限定亮相。民眾搭乘可見車門口的minini探頭迎接，車廂內角色更陪伴乘客「肩並肩」搭車，甚至「比身高」、超萌圖樣遍布地板與車頂，營造滿滿療癒氛圍。車廂人潮過多拍照不便時，手拉環上也能找到minini角色，掃描QR code即可進一步了解聯名卡優惠。
主題列車5大必拍亮點包括車門探頭的minini、座位旁的「肩並肩」互動、車廂內「比身高」擺拍、地板上角色群聚，以及車頂上開心圍圈的minini，建議可趁著乘客不多的離峰時段挑戰拍照打卡。
除了可愛卡面，聯邦LINE Bank聯名卡同步祭出多重好康，10月31日前申辦並完成首刷，即可獲得市價880元的LINE FRIENDS lenini限量保溫杯。若再推薦好友辦卡並完成指定條件，可額外獲得300元回饋，且無上限，推薦越多人回饋賺越多。
