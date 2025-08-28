快訊

前立委陳歐珀涉收賄、詐助理費829萬 求刑24年2月 低頭駝背移審法院

北市抽驗蔬果殘留農藥！兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨上榜

奪命影像曝！大貨車沒拉手煞倒退嚕 司機車後撿東西被夾死

金管會祭「紅蘿蔔」：壽險改善幣別錯配 可望獲資本奬勵

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
金管會近期要求逾10家已採用暫行措施的壽險公司，在8月底前繳交「強化經營韌性報告」。路透
金管會近期要求逾10家已採用暫行措施的壽險公司，在8月底前繳交「強化經營韌性報告」。路透

根據兩位消息人士，金管會近期要求10多家採用暫行措施、釋出責任準備金的壽險公司，在8月底前提交「強化經營韌性報告」，後續將定期追蹤成效。此外，金管會也在研議提供新誘因，對改善「幣別錯配」的壽險公司，給予風險資本計提方面的獎勵，可能以台幣資產占比作為參考指標。

消息人士也表示，金管會持續檢討壽險業的幣別錯配與資產負債管理問題，並規劃相關配套。除管制外，也會有「 紅蘿蔔」，提供誘因，鼓勵壽險公司把資金投入公共建設。

目前大約有12家壽險採用了暫行措施，將責任準備金轉進外匯價格變動準備金或稅前盈餘，以舒緩短期壓力。

金管會官員回應，相關獎勵和配套還在討論，尚未定案。

這些暫行措施主要是因應今年4到6月，台幣兌美元急升近11%，造成壽險業資產負債結構受衝擊。金管會6月推出系列措施，包括放寬責任準備金用途，允許資本適足率改以半年均價計算，但同時要求業者提出具體方案，強化經營體質與資產負債管理。

壽險業 金管會 壽險公司

延伸閱讀

在野促調查泓徳聯貸案 財政部金管會2周內提報告

在野促調查泓徳聯貸案 財政部金管會2週提報告

國銀轉彎縮編新南向據點 一銀、合庫相繼撤點緬甸

獨／新南向吹熄燈？行庫撤點潮蔓延緬柬 下一波是這市場

相關新聞

卓揆籲水龍頭要開大 台銀：「一直都開很大」前七月房貸淨增578億元

對於民眾的「房貸荒」，卓揆要求銀行的「水龍頭開大一點」。台灣金控暨台灣銀行董事長凌忠嫄今日受訪時指出，台灣銀行目前房貸業...

聯邦LINE Bank聯名卡回饋加碼最高10.5% 獨家限量minini卡面萌度爆表

被譽為「網購、娛樂神卡」的聯邦LINE Bank聯名卡再度加碼，扣款禮現金回饋自即日起由3%提升至5%，指定網購、影音與...

金管會祭「紅蘿蔔」：壽險改善幣別錯配 可望獲資本奬勵

根據兩位消息人士，金管會近期要求10多家採用暫行措施、釋出責任準備金的壽險公司，在8月底前提交「強化經營韌性報告」，後續...

全世界首張木質信用卡 臺銀「綠行卡」 登場 目標首年3萬張

臺灣銀行28日正式發行全台首張木質信用卡「綠行卡」，該行董事長凌忠嫄率領管理團隊宣告臺銀踏入永續金融新階段。凌忠嫄表示，...

櫻桃木做成木質信用卡 台銀發行環保「綠行卡」目標首年發行3萬張

台灣銀行今日發行全台首張木質信用卡「綠行卡」，並由董事長凌忠嫄主持發行記者會，她對於發行目標指出，首年至少發行3萬張卡，...

壽險公會召開會員大會 陳慧遊回顧過去三年 完成九大重要工作項目

壽險公會28日召開第10屆第1次會員代表大會，並舉行理監事改選。理事長陳慧遊本屆任期將屆滿，他致詞時指出，過去一年，在全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。