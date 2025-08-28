金管會祭「紅蘿蔔」：壽險改善幣別錯配 可望獲資本奬勵

根據兩位消息人士，金管會近期要求10多家採用暫行措施、釋出責任準備金的壽險公司，在8月底前提交「強化經營韌性報告」，後續將定期追蹤成效。此外，金管會也在研議提供新誘因，對改善「幣別錯配」的壽險公司，給予風險資本計提方面的獎勵，可能以台幣資產占比作為參考指標。

消息人士也表示，金管會持續檢討壽險業的幣別錯配與資產負債管理問題，並規劃相關配套。除管制外，也會有「 紅蘿蔔」，提供誘因，鼓勵壽險公司把資金投入公共建設。

目前大約有12家壽險採用了暫行措施，將責任準備金轉進外匯價格變動準備金或稅前盈餘，以舒緩短期壓力。

金管會官員回應，相關獎勵和配套還在討論，尚未定案。

這些暫行措施主要是因應今年4到6月，台幣兌美元急升近11%，造成壽險業資產負債結構受衝擊。金管會6月推出系列措施，包括放寬責任準備金用途，允許資本適足率改以半年均價計算，但同時要求業者提出具體方案，強化經營體質與資產負債管理。