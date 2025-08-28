櫻桃木做成木質信用卡 台銀發行環保「綠行卡」目標首年發行3萬張

台灣銀行今日發行全台首張木質信用卡「綠行卡」，並由董事長凌忠嫄主持發行記者會，她對於發行目標指出，首年至少發行3萬張卡，並特別指出，比起一般塑膠卡，由櫻桃木製成的這張木質卡，每卡將可減少45%的碳排量。

凌忠嫄表示，台銀在放款、投資等領域，都已引導借款人或被投資企業往永續之路前進，而消金領域，就希望以信用卡鼓勵永續消費方式來進行，鼓勵消費者實踐低碳、友善的生活方式；台銀指出，回饋範疇涵蓋綠色商店、低碳交通與公益支持三大領域。無論是永續百貨、里仁、成真咖啡等全台超過 30家綠色商店，或是高鐵、台鐵、Uber 及共享運具等低碳出行選擇，以及台灣Pay、Apple Pay等行動支付通路，持卡人最高皆可享加碼5%回饋。

綠行卡採用通過森林管理委員會（FSC）認證的木質卡體，製程碳排放量遠低於傳統塑膠卡。凌忠嫄也表示，通常塑膠卡每卡成本88元，而這張木質卡的成本每卡至少是塑膠卡的3倍，除了一年發行3萬張卡為目標，她也指出，台銀宣布加入萬事達卡「無價星球聯盟」（Priceless Planet Coalition），攜手國際夥伴推動森林復育與生態修復，並已承諾在綠行卡上市首年種植17250棵樹木。

綠行卡以天然木紋搭配簡約設計，將工藝美學與永續理念融合，此外，台銀特別選定15家符合聯合國永續發展目標（SDGs）的公益機構，涵蓋環境保護、教育扶助、弱勢關懷與社會創新等面向，鼓勵持卡人將每筆消費轉化為對公益的實質支持，並可額外再享1%回饋。