全台首張木質信用卡 臺灣銀行「綠行卡」上市

環保愛地球，臺灣銀行正式發行全台首張木質信用卡—「綠行卡」，採用通過森林管理委員會（FSC）認證的木質卡體，製程碳排放量遠低於傳統塑膠卡，還可享綠色消費高回饋。

臺灣銀行董事長凌忠嫄表示，金融的影響力不僅在於資金流動，更能引導產業與社會落實永續精神。綠行卡的推出，象徵臺灣銀行在永續金融上的新起點，未來將持續把永續理念融入投資、理財與企業融資等核心業務，並攜手消費者及產業夥伴，共同打造兼具競爭力與社會責任的永續金融生態系。

綠行卡天然木紋搭配簡約設計，將工藝美學與永續理念融合，讓卡片在兼具美感的同時，也能有效減少碳足跡，為信用卡市場帶來全新體驗，展現金融服務結合環境責任的嶄新樣貌。

綠行卡不僅在材質上具創新意義，還提供多元回饋機制，鼓勵消費者實踐低碳、友善的生活方式。回饋範疇涵蓋綠色商店、低碳交通與公益支持三大領域。無論是永續百貨、里仁、成真咖啡等全台超過 30家綠色商店，或是高鐵、台鐵、Uber 及共享運具等低碳出行選擇，以及台灣Pay、Apple Pay等行動支付通路，持卡人最高皆可享加碼 5%回饋。

綠行卡更將消費與公益緊密連結，特別選定15家符合聯合國永續發展目標（SDGs）的公益機構，涵蓋環境保護、教育扶助、弱勢關懷與社會創新等面向，鼓勵持卡人將每筆消費轉化為對公益的實質支持，並可額外再享1%回饋。