全世界首張木質信用卡 臺銀「綠行卡」 登場 目標首年3萬張

臺灣銀行28日正式發行全台首張木質信用卡「綠行卡」，該行董事長凌忠嫄率領管理團隊宣告臺銀踏入永續金融新階段。凌忠嫄表示，此為全台首張、也是全世界第一張木頭打造的信用卡。由於銀行是資金分配者，投融資對企業減碳有強力引導效果，這張卡即是對個人的引導者，鼓勵綠色行動消費，最高7%回饋，希望大家「用力地刷」，目標首年3萬張。

活動由台北打擊樂團以溫潤木質樂音揭開序幕，奏出金融與自然和諧共生的永續樂章；隨後，凌忠嫄與萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文攜手翻開象徵「永續故事」的巨幅書頁，木質卡面隨之亮相。

綠行卡採用通過森林管理委員會（FSC）認證的木質卡體，製程碳排放量遠低於傳統塑膠卡。天然木紋搭配簡約設計，將工藝美學與永續理念融合，讓卡片在兼具美感的同時，也能有效減少碳足跡，為信用卡市場帶來全新體驗，展現金融服務結合環境責任的嶄新樣貌。

綠行卡不僅在材質上具創新意義，還提供多元回饋機制，鼓勵消費者實踐低碳、友善的生活方式。回饋範疇涵蓋綠色商店、低碳交通與公益支持三大領域。無論是永續百貨、里仁、成真咖啡等全台超過30家綠色商店，或是高鐵、台鐵、Uber 及共享運具等低碳出行選擇，以及台灣 Pay、Apple Pay等行動支付通路，持卡人最高皆可享加碼5%回饋。

綠行卡更將消費與公益緊密連結。臺灣銀行特別選定15家符合聯合國永續發展目標（SDGs）的公益機構，涵蓋環境保護、教育扶助、弱勢關懷與社會創新等面向，鼓勵持卡人將每筆消費轉化為對公益的實質支持，並可額外再享1%回饋。透過這樣的設計，讓金融在連結社會善意與推動永續行動上發揮更大影響力。

此外，臺灣銀行宣布加入萬事達卡「無價星球聯盟」（Priceless Planet Coalition），攜手國際夥伴推動森林復育與生態修復。同時承諾在綠行卡上市首年種植17,250棵樹木，以具體行動展現金融業在全球氣候行動中的責任。