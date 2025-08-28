快訊

前立委陳歐珀涉收賄、詐助理費829萬 求刑24年2月 低頭駝背移審法院

北市抽驗蔬果殘留農藥！兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨上榜

奪命影像曝！大貨車沒拉手煞倒退嚕 司機車後撿東西被夾死

聽新聞
0:00 / 0:00

全世界首張木質信用卡 臺銀「綠行卡」 登場 目標首年3萬張

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
臺銀董事長凌忠嫄宣布發行全台首張木質信用卡「綠行卡」。記者林勁傑／攝影
臺銀董事長凌忠嫄宣布發行全台首張木質信用卡「綠行卡」。記者林勁傑／攝影

臺灣銀行28日正式發行全台首張木質信用卡「綠行卡」，該行董事長凌忠嫄率領管理團隊宣告臺銀踏入永續金融新階段。凌忠嫄表示，此為全台首張、也是全世界第一張木頭打造的信用卡。由於銀行是資金分配者，投融資對企業減碳有強力引導效果，這張卡即是對個人的引導者，鼓勵綠色行動消費，最高7%回饋，希望大家「用力地刷」，目標首年3萬張。

活動由台北打擊樂團以溫潤木質樂音揭開序幕，奏出金融與自然和諧共生的永續樂章；隨後，凌忠嫄與萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文攜手翻開象徵「永續故事」的巨幅書頁，木質卡面隨之亮相。

綠行卡採用通過森林管理委員會（FSC）認證的木質卡體，製程碳排放量遠低於傳統塑膠卡。天然木紋搭配簡約設計，將工藝美學與永續理念融合，讓卡片在兼具美感的同時，也能有效減少碳足跡，為信用卡市場帶來全新體驗，展現金融服務結合環境責任的嶄新樣貌。

綠行卡不僅在材質上具創新意義，還提供多元回饋機制，鼓勵消費者實踐低碳、友善的生活方式。回饋範疇涵蓋綠色商店、低碳交通與公益支持三大領域。無論是永續百貨、里仁、成真咖啡等全台超過30家綠色商店，或是高鐵、台鐵、Uber 及共享運具等低碳出行選擇，以及台灣 Pay、Apple Pay等行動支付通路，持卡人最高皆可享加碼5%回饋。

綠行卡更將消費與公益緊密連結。臺灣銀行特別選定15家符合聯合國永續發展目標（SDGs）的公益機構，涵蓋環境保護、教育扶助、弱勢關懷與社會創新等面向，鼓勵持卡人將每筆消費轉化為對公益的實質支持，並可額外再享1%回饋。透過這樣的設計，讓金融在連結社會善意與推動永續行動上發揮更大影響力。

此外，臺灣銀行宣布加入萬事達卡「無價星球聯盟」（Priceless Planet Coalition），攜手國際夥伴推動森林復育與生態修復。同時承諾在綠行卡上市首年種植17,250棵樹木，以具體行動展現金融業在全球氣候行動中的責任。

凌忠嫄表示，金融的影響力不僅在於資金流動，更能引導產業與社會落實永續精神。綠行卡的推出，象徵臺灣銀行在永續金融上的新起點，未來將持續把永續理念融入投資、理財與企業融資等核心業務，並攜手消費者及產業夥伴，共同打造兼具競爭力與社會責任的永續金融生態系。

臺銀董事長凌忠嫄與萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文攜手翻開象徵「永續故事」的巨幅書頁，木質卡面隨之亮相。記者林勁傑／攝影
臺銀董事長凌忠嫄與萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文攜手翻開象徵「永續故事」的巨幅書頁，木質卡面隨之亮相。記者林勁傑／攝影

消費 信用卡 臺灣銀行

延伸閱讀

卓揆籲水龍頭要開大 台銀：「一直都開很大」前七月房貸淨增578億元

彰化8旬翁燒雜草波及縣定古蹟壽山堂 屋內文書被燒毀…遭判2月

中科碳排大步向前 取得台灣第一張國際碳匯憑證

網購發票中獎了！他進「財政部網站」不對勁急煞車 官方教1招識破陷阱

相關新聞

卓揆籲水龍頭要開大 台銀：「一直都開很大」前七月房貸淨增578億元

對於民眾的「房貸荒」，卓揆要求銀行的「水龍頭開大一點」。台灣金控暨台灣銀行董事長凌忠嫄今日受訪時指出，台灣銀行目前房貸業...

聯邦LINE Bank聯名卡回饋加碼最高10.5% 獨家限量minini卡面萌度爆表

被譽為「網購、娛樂神卡」的聯邦LINE Bank聯名卡再度加碼，扣款禮現金回饋自即日起由3%提升至5%，指定網購、影音與...

金管會祭「紅蘿蔔」：壽險改善幣別錯配 可望獲資本奬勵

根據兩位消息人士，金管會近期要求10多家採用暫行措施、釋出責任準備金的壽險公司，在8月底前提交「強化經營韌性報告」，後續...

全世界首張木質信用卡 臺銀「綠行卡」 登場 目標首年3萬張

臺灣銀行28日正式發行全台首張木質信用卡「綠行卡」，該行董事長凌忠嫄率領管理團隊宣告臺銀踏入永續金融新階段。凌忠嫄表示，...

櫻桃木做成木質信用卡 台銀發行環保「綠行卡」目標首年發行3萬張

台灣銀行今日發行全台首張木質信用卡「綠行卡」，並由董事長凌忠嫄主持發行記者會，她對於發行目標指出，首年至少發行3萬張卡，...

壽險公會召開會員大會 陳慧遊回顧過去三年 完成九大重要工作項目

壽險公會28日召開第10屆第1次會員代表大會，並舉行理監事改選。理事長陳慧遊本屆任期將屆滿，他致詞時指出，過去一年，在全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。