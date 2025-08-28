卓揆籲水龍頭要開大 台銀：「一直都開很大」前七月房貸淨增578億元

對於民眾的「房貸荒」，卓揆要求銀行的「水龍頭開大一點」。台灣金控暨台灣銀行董事長凌忠嫄今日受訪時指出，台灣銀行目前房貸業務以新青安、公教住宅房貸、以及其他首購房貸為三大主力，據台銀最新統計，台銀截至7月底，房貸餘額為1兆2929億，較去年底增加578億元，在公股行庫可說是「領頭羊」。

凌忠嫄是在主持環保卡「綠行卡」發行記者會後，做以上表示。對於卓揆呼籲，凌忠嫄回應：「台銀的水龍頭一直都開很大」，對於新青安為主的首購族購屋需求，她強調，台銀一直盡力滿足民眾需求。對於台銀所承作的新青安房貸數字仍持續顯著增加，凌忠嫄分析，應和交屋潮仍持續有關，她也指出，不當房貸，客戶就違約，台銀支持民眾的房貸，也讓民眾免於因為無法交屋而違約。

台銀最新統計也顯示，今年前七月的新承作房貸共有1778戶、1311億元，其中，公教住宅新承作443億、新青安新作521億元，占7成以上。台銀依銀行法第72條之2規定的比重約在26.5%，距離警戒值28.5%大有距離，也因此，很多銀行無法承作的房貸，都被「轉介」到台銀，也使台銀若和去年同期相較，房貸餘額大增超過1400億元，光是7月底，今年前七月的餘額就增加了578億元。

而台銀的房貸逾放比率為0.08%，和全體國銀的平均值約當，顯示台銀的房貸資產品質控制算是到位；凌忠嫄指出，包括所得負債比200%、成數給予依照擔保品本身條件和借款人所得能力的衡量，這些都是重要的把關要件；對於寬限期，新青安寬限期最長5年，凌忠嫄表示，新青安的平均寬限期約在3年。

除了新青安利率前二年1.775%、以及公教住宅貸款2.185%之外，台銀對於非自住房貸利率則大幅拉高，非自住的利率以牌告利率2.985%再往上加碼，現在已在3%以上。