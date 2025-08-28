對抗隱形壓力 保誠人壽化身新世代父親們的人生夥伴

八月是專屬父親們的月份。但每當小孩回房睡覺，夜深人靜，35歲的阿傑就會坐在沙發上打開記帳APP，為孩子的安親班、出國遊學的費用與教育基金反復盤算，「我還可以再撐一下。」很多年輕爸爸就像阿傑一樣，把焦慮藏得很好，總是獨自面對財務帶來的隱形壓力。根據保誠人壽2025教育金準備大調查，47.9%的受訪者表示子女的教育費用在家庭中由孩子的爸爸單獨負擔，而每位子女需要準備的教育金平均高達471萬。保誠人壽呼籲爸爸們要先讓自己安心，再來守護家人；越早規畫，才能從容面對人生不同階段的需求。

保誠人壽「2025教育金準備大調查」指出，45.1%的父親們在孩子1歲以前就開始準備教育金，尤其新世代的年輕爸爸們更傾向提早準備。大部分的父親們（42.5%）認為，教育費用將占到家庭年收入的11%~20%，然而這個數字可能被低估。調查顯示，新世代的年輕爸爸們除了義務教育外，特別關注孩子發展才藝、興趣、天賦開發等課業外的多元學習。而為了讓孩子獲得多元學習的機會，近半數的父親們（45.3%）每年願意多支出26%至50%的教育金，這些預期外的教育支出需求，往往成為年輕爸爸們的隱形壓力。

在子女教育上，最令爸爸們煩惱的就是「需要準備更多的教育金」（38%）。調查顯示，大多數的父親們仍然使用「定存 / 儲蓄」來準備教育金，不過一些年輕的爸爸們（43.2%）已開始使用保險作為教育金準備的金融工具，比例與去年相比也有小幅上升。其中，在保險種類的選擇上，調查顯示，使用分紅保單來準備教育金的比例有明顯上升，相比去年成長了9.3%。

保誠人壽提醒父親們，面對教育金準備帶來的焦慮與壓力，可以考慮利用保險兼具保障及資產規劃與配置的優勢，獲得財務上的安心感。以分紅保單為例，除了可獲得壽險保障外，也可能獲得年度分紅。其中，美式分紅之紅利可選擇現金給付、抵繳保費及儲存生息等，提供彈性的資金運用；而英式分紅之紅利滾入保額中，讓保額增值，讓父親們在面對風險時仍能維繫家庭經濟穩定，確保子女教育計畫不受影響。

25至40歲的年輕父親們正在事業的上升期，也應思生病時如何兼顧家庭及醫療保障，保誠人壽建議父親們可在日常資產規劃中，打造個人的醫療資金池。以保誠人壽富御系列醫療保險為例，除了提供最全面且高日額的健康醫療保障外，同時還兼顧資產傳承的需求，當被保險人不幸身故，保險費可轉變為保險金傳承給家人，讓子女的教育準備不受影響。面對各種風險與不確定，父親們需要為健康風險做好保障與財務規畫，才能成為守護家庭的後盾。

另外，保誠人壽特別推出多媒體行銷服務，透過視訊諮詢結合遠距投保，讓忙碌的父親在任何時間、任何地點，都能輕鬆了解教育金規畫、保障搭配與健康險等商品，快速做出明確的決策，為父親們帶來跨時間與空間的支持，藉由保障提供努力打拼的底氣。

保誠人壽長期以健康保障（Health & Protection）、子女教育（Education）、資產規劃與傳承（Asset Planning & Transferring）以及樂活退休（Retirement）、亦即H.E.A.R.四大面向協助客戶迎接人生的不同階段。這個父親節，保誠人壽希望成為父親們的人生夥伴，提供一份可落實的安心支援，讓年輕父親們勇敢面對挑戰。