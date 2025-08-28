卓榮泰籲「水龍頭開大一點」 央行9月理監事會房貸管制受矚目

央行自去年以來祭出第七波選擇性信用管制，並要求銀行加強不動產貸款自主管理，市場對於政策效果與公平性議論不斷。行政院長卓榮泰27日公開表態，強調「金融水龍頭要開大一點，但安全濾網要在」，盼在維持金融穩健的前提下，讓自住與首購族不因政策調整而受阻。隨著央行9月理監事會即將召開，市場關注是否會對房貸管制鬆綁或調整。

卓榮泰是在「信託業推動信託2.0計畫評鑑」頒獎典禮時指出，近期民間反映購屋貸款規範偏緊，行政部門理解民眾需求，也已設法調整。他強調，對於真正自住、首購，或是銀行已經承諾貸款的族群，不應因任何新政策而產生額外障礙。他並喊話各大行庫董事長與總經理，應共同協助產業與國人，「讓真正在管理自己財產的人，得到最大的助力，但對於違規與投機行為，則必須嚴懲」。

市場解讀，卓榮泰此番談話，等於對央行不動產貸款政策提出「行政指導」意味，尤其9月理監事會是否鬆綁選擇性信用管制，更顯得格外敏感。

針對外界質疑央行政策「肥政府、瘦民眾」，央行指出自去年8月要求銀行加強不動產貸款自主管理以來，五大銀行對地方政府及公營事業的新承作放款利率並未明顯下降，新增放款金額亦遠低於個人與民營企業，與外界渲染的「政府受惠、民眾受害」說法並不符。

央行數據顯示，去年8月至今年7月底，全體銀行放款總額增加2.4兆元，其中個人放款增幅最大，達1.5兆元，主因房貸增加6,268億元。民營企業則增加8,408億元，相較之下，公營事業僅增加794億元，政府部門更僅增72億元。利率方面，去年8月以來，五大銀行對地方政府新承作放款加權平均利率介於1.746%至1.795%，波動僅0.049個百分點；公營事業介於1.753%至1.824%，波動僅0.071個百分點，顯示並無「直線下降」情況。

另一方面，市場盛傳央行有意在9月理監事會中，將都市更新與危老重建衍生的整批性分戶房貸排除在不動產貸款計算範圍之外，藉此降低貸款集中度。對此，央行28日駁斥，強調此為臆測，沒有此政策考量。央行解釋，雖然相關貸款性質屬中長期，但銀行仍須承擔房市循環風險，若將其排除，將掩蓋真實風險，失去觀測資金流向的意義。

央行重申，不動產貸款管制的核心是維持金融穩定與避免信用過度集中，並非針對特定部門或族群。外界以「肥政府、瘦民眾」批評政策效果，與實際數據並不相符。央行強調，將持續透過透明數據與定期檢視，確保政策能兼顧金融穩健與市場需求。

行政院院長卓榮泰希望「水龍頭開大一點」以減輕民眾購屋壓力，但央行則維持審慎態度，避免金融體系過度曝險。9月理監事會勢必成為政策攻防的關鍵時點，市場聚焦是否有具體鬆綁措施，抑或維持現行基調。