新台幣開盤小升3.2分守穩30.5元 8月以來貶值逾6角

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣兌美元匯價8月以來累計至27日止，已貶值6.66角（本報系資料庫）
新台幣兌美元匯價8月以來累計至27日止，已貶值6.66角，主要係美元指數回升及外資匯出所致，根據集中市場統計，8月以來至27日止，外資賣超台股447億元。新台幣28日以30.55開盤，小升3.2分，早盤匯價守住「30.5」未升破，預估今天收盤價仍將是「30」字頭，新台幣8月以來，將連續第10個交易日收在30字頭。

匯銀人士分析，月底出口商有實質新台幣需求，今早拋匯持續進場， 至於國際市場消息，美國總統川普揚言開除聯準會理事庫克，引發市場憂心央行獨立性受損，本周焦點集中於周五將公布的PCE通膨數據。

匯價 外資 台股 新台幣

