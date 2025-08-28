游明德當選台灣產業控股協會第三屆理事長 期許帶領產業邁向新局面

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
第二屆理事長黃偉祥(左)正式交棒給第三屆新任理事長游明德(右)。（台灣產業控股協會/提供）
第二屆理事長黃偉祥(左)正式交棒給第三屆新任理事長游明德(右)。（台灣產業控股協會/提供）

台灣產業控股協會8月27日舉辦第三屆第一次會員大會暨理監事改選，經投票順利選出第三屆理事長，由第二屆監事、同時也是前資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業執行長游明德當選。

名譽理事長黃偉祥致詞表示，接棒的新任理事長游明德長年深耕產業控股事務，具豐富的專業知識與顧問經驗，無論在籌組前期規劃或後續運作，都展現出高度熟稔與實務力。他相信，在新任理事長游明德的帶領下，產業控股協會將延續既有基礎並持續茁壯發展，協助更多企業邁向控股整合，前進國際競爭舞台。

日前行政院已通過《企業併購法》修正草案，也成為這屆會員大會的討論話題。草案明定若企業以「換股方式」籌組主產業控股，其所涉及的證券交易稅可獲得緩課，黃偉祥認為，這項制度設計將大幅降低企業組建產控的稅務負擔，成為推動更多企業成立產業控股的助力。

面對美國對等關稅實施，傳統產業受到衝擊，《企業併購法》修正草案通過後，黃偉祥相信，這將加速企業以控股公司整合資源的腳步，協助企業在組織治理與資本運作上，邁向成長、永續與具競爭力的發展，對整個產控生態而言意義重大。

第三屆理事長游明德致詞表示，首先感謝黃偉祥擔任理事長六年來的遠見與付出。過去擔任許多企業財務顧問的游明德，自稱是「企業的媒人，促成良緣」。自從加入產控協會之後，深深被黃理事長的無私感動，不僅出錢出力出時間，投入大量心力，廣邀專家，出版書籍，讓「產控」被更清楚定義、納入監理，甚至入法，「黃偉祥理事長就是台灣的產控教父。」

對此，游明德也提出三大期許：一是將知識與經驗發揚光大。多年來協會累積許多成果，從書籍、Podcast，到今天正式推出的APP，知識與智慧都非常豐富，將善用這些寶貴資源，持續發揮價值。

二是加強會員交流共好。目前協會擁有超過100家法人會員、超過120位創辦人與董總，期盼未來在協會這個平台上，能促成更多交流，讓大家透過「產控」的概念，實現「二次創業」，在合作與分享中共創美好未來。

最後，鼓勵會員共同參與及貢獻。期盼未來能集結協會所有會員的力量，共同面對產業轉型與國際化壓力，讓協會成為匯聚力量的核心平台。

如今，面對美中關稅角力、供應鏈重組及企業接班傳承等挑戰，台灣產業控股協會將持續秉持推廣產業控股的理念，今年更將首創舉辦「產業控股實務」課程，將於12月19日至21日於政大公企中心舉辦。課程將結合實務案例、專家剖析與工作坊模擬，引導企業決策者，從策略到操作全面掌握產控思維，同時也正式發表「產控知識平台App」，企業主與高階主管除隨時掌握產業控股知識，更能實際運用於企業決策場景，進一步提升產業控股推廣的落地性與可持續性。未來，台灣產業控股協會期許透過持續的推廣，能逐漸落實協會宗旨任務，協助產業從做大做強，邁向共好共贏。

第三屆台灣產業控股協會理監事名單：

理事長：游明德

副理事長（依姓名筆畫排序）：林再林、莊永順、黃日燦、黃顯華

理事（依姓名筆畫排序）：王勇祥、吳忠懌、吳長青、陳美琪、陳健三、曾國棟、黃明漢、董俊仁、蔡德忠、簡民智

備選理事：張文忠

監事（依姓名筆畫排序）：林一帆、陳世杰、陳民強、陳清祥、蘇峻偉

備選監事：何淑芬

