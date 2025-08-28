李同榮槓上張建一 「是誰在道德綁架央行？」

台灣經濟研究院院長張建一近日受訪表示，央行年底前利率政策應會維持不變；降息與否涉及房市議題，央行若要降息救房市，就白費央行過去的努力。

另外張也指出，內政部已澄清預售解約潮不嚴重、房市沒崩，外界不要以道德綁架央行。

對此，房市趨勢專家李同榮質疑，利率政策是央行理事會集體共識，還是央行楊金龍拍板算？或是張院長說了算？張院長是央行倚重的理事專家，這會不會就是帶風向，或也就是「以道德綁架央行政策」？

李同榮表示，央行楊總裁公開表示降息不是考慮單一產業，要考量的是整體經濟影響，為何張院長認為降息與否，就涉及房市解套，就白費央行過去努力？

他表示，他認同不能為房市而降息，但在關稅大戰中身陷困境的傳統產業出口商，難道沒有要求降息的聲音？台灣Al半導體雖一枝獨秀，但不要忘了艱困經營的傳統出口業擁有台灣70%以上的勞動力。

何況，降息是不是直接對房市有利值得商榷，從過去歷史數據發現，降息初期對產業發展有益，中期對經濟增長有利，後期才會刺激房市購買力，尤其在下修曲線中的房市，降息根本不可能馬上讓房市死灰復燃。

至於預售解約潮不嚴重、房市沒崩，外界不要道德綁架央行的說法，李同榮表示，內政部公布資料顯示110年7月至114年6月簽約的預售屋買賣案件中，解約案件共計4,418件，每月平均92件。

但自去年9月實施選擇性信用管制至今年6月每月平均劇增為240件，這一年因信用管制導致每月解約數比過去平均數增加260%，而且正在不斷遞增中，這官員是需要等到爆了才認定解約潮嚴重嗎？

何況，在內政部統計全部解約案買受人合計4,129人，其中1,585人購買2戶以上預售屋，占解約人數的38%；而購買1戶預售屋的買受人中，有1,160人名下已有其他房屋，占解約人數的28%。

更重要是佔有34%的1,384人解約，都是首購者因限貸問題產生的無辜受害者，內政部說66%大多數人是二戶，並非全因選擇性信用管制所致。請問，難道那無辜的34%受害者就不應重視它的嚴重性嗎？

李同榮表示，房市雖不致崩盤，建商也不致有大量倒閉潮，但資金斷鏈所引起的爛尾樓骨牌效應，首購自售因限貸問題與政策溯及既往問題，傷及眾多無辜，政府不能不重視。

他表示，央行大擧居住正義大旗以化療式限貸打房，才真的是如張院長所說「以道德綁架政策」綁架正常的購屋交易行為，不但沒有教訓到投資客，反而傷及無辜的產業與民眾，並綁架了自住購屋的交易行為，實在令人遺憾。