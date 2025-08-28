磊山保經獲保險卓越獎雙金一銀肯定 成保經業大贏家

保險業最高榮譽「臺灣保險卓越獎」27日公布第十一屆得獎名單。磊山保經一舉抱回雙金一銀，成為保經業界入圍與獲獎數最多的公司，備受評審高度肯定。此次磊山榮獲的獎項包括：深耕帶狀公益、推動ESG行動的「公益關懷卓越獎」；專注專業賦能與人才培育的「人才培訓卓越獎」；以及展現資訊開發及整合能力的「保戶服務專案企畫卓越獎」。這三項殊榮，不僅彰顯磊山在公益實踐、專業培育與保戶創新科技服務三大領域的長期深耕的實力，也再次驗證磊山以「五大賦能」平台建構全方位發展的承諾與成果。

磊山延續「帶狀公益」理念，近年更進化至「公益3.0永續正循環」架構，打造兼具系統與延續性的公益行動模式。2023-2024 年，磊山推動超過百項公益專案、動員萬名志工人次服務社會大眾，落實多項聯合國永續發展目標（SDGs），將公益從長期的陪伴與培力深化至永續自立。

磊山保經董事長李佳蓉說：「公益是深植於磊山的文化與使命。一路走來，我們堅持做對的事，讓所有的好事齊聚發生，守護千家萬戶的幸福，成為保戶與社會最堅強的後盾。也深信長期且認真地實踐公益，不僅是社會責任的展現，更是推動社會持續前進最好的方式。」

磊山保經總經理許弘偉說：「人才是磊山最重要的資產，我們深信，唯有持續學習與成長，才能保持競爭力，將專業能力轉化為對保戶最真誠且長遠的服務，這正是磊山成為業界典範的關鍵所在。」磊山以「五大賦能」、「七大學院」為核心，涵蓋專業知識、人文培養、健康職場、ESG課程、領導力養成等軟、硬實力課程，並結合生成式AI 與數位平台，提供全方位的培訓內容，持續強化同仁專業與競爭力。2024年，磊山實收保費成長至83.8億元，壽險保額達1,900億元，展現專業深化與優質服務的雙重成果。

2024年起，磊山開發「磊山e管家」數位服務平台，解決民眾保單管理不易的痛點，搭配TWCA實名認證與TLS資安防護，降低使用門檻、提升資訊安全並即時溝通。磊山保經業務總經理林世德說：「與時俱進是我們的企業使命之一，磊山跳脫傳統服務框架，讓保戶簡單幾個步驟用更快更方便的方式隨時掌握保單及保障資訊，這不只是數位轉型，更是落實『以保戶為核心』的服務標準，並呼應SDGs 9、13、17，體現資訊化與永續化雙軸創新策略。」

今年是磊山15周年，磊山偕同新一代天團「告五人」推出「選擇磊山，你 將不只是你」 品牌廣告，此次榮獲台灣保險卓越獎雙金一銀的三項肯定，成為保經業第一名，不僅是對磊山長期深耕的高度肯定，更是全體同仁持續邁向卓越的過程，也再次證明磊山「保經業模範生」的頭銜實至名歸。未來，磊山將秉持「胸懷大愛、傳承大業，成為金融保險業的典範」企業願景，持續深化公益行動的正循環效益及人才培育體系，並以數位創新服務守護每位保戶的安心與幸福，實現「在一起更美好」的企業理念。