南山人壽、南山產物勇奪「第11屆台灣保險卓越獎」7項大獎

南山人壽、南山產物作為永續健康領航者，致力完善多元商品，並提升客戶服務體驗，秉持利他的初衷，持續引領台灣保險產業前行，27日獲頒第11屆台灣保險卓越獎共7項大獎，而南山人壽前董事長郭文德先生則獲頒「終身成就卓越獎」榮耀。

「台灣保險卓越獎」被譽為台灣保險業的奧斯卡獎，由財團法人保險事業發展中心每兩年舉辦一次，今年邁入第11屆，已成為保險業界共同追求的國家級榮耀。

南山人壽及南山產物表現亮眼，南山人壽獲得「商品創新專案企畫卓越獎-壽險組」銀質獎、「人才培訓卓越獎-壽險組」銀質獎、「保戶服務卓越獎-壽險組」銀質獎、「公益關懷卓越獎-壽險組」銀質獎。南山產物則抱回「保戶服務卓越獎-產險組」金質獎、「商品創新專案企畫卓越獎-產險組」銀質獎，以及「人才培訓專案企畫卓越獎-產險組」銀質獎。

而由主辦單位特別設置之「終身成就卓越獎」，則由南山人壽前董事長郭文德先生獲得。郭前董事長自1970年加入南山人壽，歷任多項重要職務，並在2003年及2011年兩度出任董事長。積極參與業界事務，推動保險教育與人才培育，對提升整體產業專業度與建立正向形象貢獻卓著，引領台灣保險業走向專業化及轉型升級。郭前董事長上台致詞時表示，從事保險工作超過60年，始終以「誠信第一、服務至上」作為宗旨，同時也強調，保險業必須對社會及保戶有所交代，此一席話，也展現郭前董事長對保險價值的堅持與責任感。

南山人壽長期致力商品創新，面對晚婚遲育及少子化之衝擊，於2023年推出「南山人壽媽咪寶定期保險（MOMMY CARE） 」，業界首創給付「不孕症特定試管嬰兒保險金」，同時針對女性好發疾病、特定手術等提供專屬保障，從女性不孕、生育、新生兒先天性疾病到女性特定疾病都擁有完整保障，創新商品設計貼合社會需求。

至於在人才培育及保戶服務上，南山人壽視人才為企業發展基石，透過銷售、服務、數位與永續四大面向，持續推動內外勤專業培訓，並積極落實公平待客精神，透過舉辦防詐訓練工作坊，攜手客服同仁及業務夥伴防範金融詐騙，守護客戶財產安全；亦積極透過數位賦能引擎推動轉型，打造更快速、更精準的核保理賠服務流程，更開創人性與智能兼具的服務新模式。

南山人壽作為永續健康領航者，持續以「永續健康」為核心，推動公益關懷。以南山人壽慈善基金會為平台，推動「南山慈善基金醫療關懷計畫」，迄今總捐款金額累計新台幣5.5億元，協助逾4.7萬名弱勢病患就醫；啟動「原鄉關懷列車」，每年前進10個偏鄉部落，幫助消弭健康不平等、提升原鄉健康力；發揮本業職能，自2014年迄今，累計捐贈微型保險保費超過1.2億元，協助超過58萬人次弱勢民眾享有基本保障，撐起風險防護網。

而南山產物亦在商品、服務與人才培育獲得專業肯定。在商品創新上，南山產物於2023年底即推出全台首張財產保險微型保單「微型火災不便費用保險」，目前已與全台九個縣市合作，讓低收與中低收入民眾無須負擔保費，在不幸發生火災事故後獲得急難援助，補足弱勢族群在財產保障上的防護。

在保戶服務上，南山產物積極優化實體服務與後勤流程，導入智慧客服系統「金好問」，建立業務員與民眾的常見問題資料庫，成為公司推動數位轉型之利器；此外，亦率先導入申訴管理系統驗證「ISO 10002」、並取得SGS驗證，透過接軌國際驗證標準，提升消費爭議處理的效率與品質，落實公平待客與誠信經營。人才培訓方面，則針對內外勤部不同能職能推動訓練制度模組化，並結合數位學習工具與訓練評估成效，提升整體組織韌性，打造同仁完整職涯路徑。

展望未來，南山人壽、南山產物將發揮保險業的核心職能，致力提供客戶溫暖的關懷服務及多元創新的保險商品，與保戶、社會大眾共好，共同創建美好的未來，讓未來 有備而來。