國泰人壽、國泰產險摘14大獎 蟬聯保險卓越獎11連霸

由金管會指導、保險事業發展中心主辦的「保險卓越獎」為國內保險業界最具權威與指標性的國家級獎項，27日舉行第十一屆頒獎典禮，國泰人壽與國泰產險再度成為最大贏家，合計奪下10金4銀，共14項大獎，其中國泰人壽勇奪7項獎座、國泰產險拿下7項佳績，蟬聯十一屆的榮譽得主，穩坐業界領先地位。

「保險卓越獎」透過嚴謹的專業審查，檢視參獎公司在商品創新、客戶服務、數位轉型、永續發展等多元面向的整體表現，選拔優質保險公司，國泰人壽今年表現尤為突出，一口氣囊括「保戶服務卓越金質獎」、「人才培訓卓越金質獎」、「公益關懷卓越金質獎」、「資訊應用卓越金質獎」、「資訊安全推展卓越金質獎」、「風險管理卓越金質獎」及「商品創新專案企畫卓越金質獎」共7項金質獎，締造入圍即得獎的全壘打紀錄。

秉持「以人為本、用心服務」的核心理念，國泰人壽持續打造兼具溫度與效率的保戶服務體驗，2024年保戶滿意度高達98.8分，淨推薦值NPS（Net Promoter Score）達43.1分，連續五年穩健成長，持續領先業界，奠定奪下「保戶服務卓越金質獎」的基礎；同時，因建立跨領域與國際化的人才培育環境，獲得「人才培訓卓越金質獎」。在公益面向，國壽以「幸福農場」專案協助長者透過農務活動，找回生活節奏，並長年推動學童與長者關懷計畫，進而獲得「公益關懷卓越金質獎」肯定。

在數位轉型與資安治理方面，國泰人壽持續導入AI、大數據與雲端技術，並成為業界唯一同時取得五項國際資安認證的壽險業者，因此榮獲「資訊應用卓越金質獎」與「資訊安全推展卓越金質獎」。此外，國壽率先接軌IFRS 17與新一代清償能力制度，憑藉靈活的避險策略穩定成本水準，取得「風險管理卓越金質獎」。商品創新上，則以首創具癌症新型療法提前給付之利變型商品，推出「美利康愛利率變動型美元終身保險（定期給付型）（外溢型）」，一張保單滿足資產傳承、儲備先進醫療帳戶及健康促進等3大需求，獲頒「商品創新專案企畫卓越金質獎」。

國泰產險表現同樣亮眼，拿下3金4銀，囊括「保戶服務卓越銀質獎」、「人才培訓卓越銀質獎」、「公益關懷專案企畫卓越金質獎」、「風險管理卓越銀質獎」、「新興風險保障商品推展卓越金質獎」、「資訊應用卓越金質獎」及「資訊安全推展卓越銀質獎」。國泰產險近年積極優化服務體驗，導入智能預測行車風險診斷模型與「頭家諮詢室」數位平台，打造即時且客製化的保險服務，奪下「保戶服務卓越銀質獎」。在人力資源面向，將人才培訓視為企業永續發展的核心資源，設立進修與證照獎勵機制，鼓勵員工強化保險專業能力，獲得「人才培訓卓越銀質獎」。

為落實永續精神與企業責任，國泰產險結合產官學力量推動「全齡全域零事故計畫」，旗下包含不意外學園、零事故研究所、微心計畫等多項專案，進一步強化風險預防教育，進而獲得「公益關懷專案企畫卓越金質獎」。同時，國泰產險率先於2023年導入風險導向內部稽核制度（RBIA），並自建「法遵儀表板」提升風險預警能力，並透過商品風險辨識、戰爭情境演練與巨災風險控管，拿下「風險管理卓越銀質獎」及「新興風險保障商品推展卓越金質獎」。此外，在資安治理方面，取得ISO 27001與BS 10012雙國際認證，獲頒「資訊應用卓越金質獎」與「資訊安全推展卓越銀質獎」。

本屆「保險卓越獎」，國泰人壽和國泰產險成為金融業最大贏家，不僅是對國泰品牌的肯定，更凸顯保險產業面對全球變動的不確定性，亦與時俱進、深耕多元面向，強化永續營運韌性；未來國泰將延續「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌精神，為保戶與社會大眾共創美好未來。