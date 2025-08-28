富邦產險、富邦人壽獲「台灣保險卓越獎」12項大獎

保險業界兩年一度重要大獎「台灣保險卓越獎」於27日舉辦頒獎典禮，富邦金控（2881）旗下子公司富邦產險、富邦人壽再度獲得評審認證，於專業服務、公益關懷、數位創新，以及風控資安等展現領航業界的實力，榮獲5項金質獎、7項銀質獎，總計共拿下12項大獎，不僅彰顯富邦在專業上持續領先的地位，更是肯定企業長期投入永續經營、守護社會福祉承諾的用心。

富邦產險以優異表現於本屆榮獲「公益關懷卓越獎」金質獎、「風險管理卓越獎」金質獎、「人才培訓卓越獎」金質獎、「資訊應用卓越獎」銀質獎、「商品創新專案企畫卓越獎」銀質獎、「資訊安全推展卓越獎」銀質獎、及「新興風險保障商品推展卓越獎」銀質獎，共3項金質獎，4項銀質獎，總計7項大獎。

富邦產險總經理賴榮崇表示，隨著數位金融科技快速崛起，富邦產險以穩健且全面性的策略思維，從客戶需求出發，積極推展數位化服務與營運模式，在嚴謹的資安治理機制下，提供客戶「零接觸」的一條龍數位服務體驗，同時也運用大數據分析與人工智慧技術強化客戶關係管理及即時風險控管。此外，更注重公司整體風險管理，落實三道防線，並將風險控管融入日常作業流程，強化風險管理機制。

從永續治理出發，富邦產險亦持續結合保險本業與公益議題，主動投入各項公益活動，關注於社會弱勢、文化教育等，並致力提升企業、社會的永續風險意識，透過各項商品與服務，穩定企業經營及社會發展，守護民眾個人與家庭安全，2024年推出業界首創「家庭地址內意外事故費用補償保險」，為現代家庭面臨突發事故後提供即時且完善的短期照護保障，落實保險支持社會韌性的使命。此外，富邦產險亦持續致力於加強永續金融與科技創新相關培訓資源，提升人才專業素養，並積極鼓勵同仁取得多元永續相關專業證照，強化企業永續競爭力。

富邦人壽勇奪2金3銀共5項肯定，包括「風險管理專案企畫卓越獎」金質獎、「公益關懷專案企畫卓越獎」金質獎、「保戶服務卓越獎」銀質獎、「商品創新專案企畫卓越獎」銀質獎、「保障型商品推展卓越獎」銀質獎，持續締造卓越佳績，展現全方位的專業實力。

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽今年已累計榮獲國內外超過30項獎項肯定，發揮「正向力量 豐富生命」的經營理念，積極響應金融大回饋與台灣社會共好，不斷開發符合民眾需求之創新保險商品，亦深化內部風險控管機制與資安防護，提供客戶最安全信賴的保險服務，實踐永續經營的承諾。

因應接軌二制度，展現風控財工實力，支援監理建置、強化資本穩健與永續揭露，連續三度榮獲「風險管理專案企畫卓越獎」金質獎，另導入國際趨勢推廣運動平權，打造身障共享體育賽事、推動場域無障礙優化、建立身障運動員友善環境，榮獲「公益關懷專案企畫卓越獎」金質獎。商品面首創癌症門診也能實支實付，解決過往非住院診療之保障缺口，奪下「商品創新專案企畫卓越獎」銀質獎，亦獲得「保障型商品推展卓越獎」銀質獎；保戶服務持續以人為本，實踐數位創新、公平待客，榮獲「保戶服務卓越獎」銀質獎。

此外，富邦人壽永續經營績效同樣揚名國際，第十四度榮獲《World Finance》（世界金融雜誌）評選為「台灣最佳壽險公司」，以及《The Global Economics》（全球經濟雜誌）頒發「壽險業最佳永續實踐獎」。