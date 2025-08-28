保誠人壽榮獲台灣保險卓越獎「人才培育專案企畫卓越獎」金質獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
金管會主委彭金隆頒發「人才培訓專案企畫卓越獎」金質獎予保誠人壽人資長阮玉嬌。保誠人壽／提供
金管會主委彭金隆頒發「人才培訓專案企畫卓越獎」金質獎予保誠人壽人資長阮玉嬌。保誠人壽／提供

長期深耕台灣市場，保誠人壽視人才為企業永續經營的關鍵要素之一，為孕育具創新思維的專業人才，投入豐沛資源不遺餘力。在被譽為保險業界國家級獎項、由財團法人保險事業發展中心主辦第11屆「台灣保險卓越獎」中，保誠人壽以公司內部創新孵化器BWoW （Better Ways of Working）計畫在激烈競爭中脫穎而出，獲得「人才培訓專案企畫卓越獎」金質獎之殊榮。

保誠人壽自2021年啟動BWoW （Better Ways of Working）計畫，以打造未來工作關鍵能力為出發點，不但成功培育內部變革代理人（Change Agent），也達成了建立具備創新思維的人才庫目的，對公司的人力資源發展產生積極而深遠的影響；另外，透過各項多元化創新主題BWoW專案的達成，為公司在營運、客服、行銷和品牌等多方面帶來實質提升，計畫自啟動以來，在公司內部已經收集570個創意發想、約32%的同仁參與，更有29個專案落地執行，讓保誠人壽在創新、人才發展及提升營運效能中創造三贏。

BWoW計畫以培養員工創新思維為核心，並強調「由員工自主發起」及「跨部門團隊協作」，以縝密的孵化器框架與流程、管理層全力的支持和公開透明的溝通平台，為企業內部帶來勇於創新及變革的文化。員工從發想專案的醞成中，透過實戰中學習，不但能夠更有效地掌握專業技能，也將理論及知識轉化為實際應用能力，同時也能從專案過程中讓員工的策略思考能力、表達能力以及領導能力皆有所提升。

保誠人壽人資長阮玉嬌說：「保誠人壽堅信員工是企業成就的關鍵動能，致力於打造包容、支持與賦權的企業文化，讓每位同仁被看見並能發揮極致潛能，BWoW計畫正是最佳實踐。未來我們將與同仁持續創新、深耕人才、精進營運，攜手建造更卓越的保誠人壽。」

秉持「有快樂的員工，才有快樂的客戶」理念，保誠人壽一方面為同仁打造學習與成長的舞台，另一方面持續提升工作環境和員工福祉。近年導入混合型工作模式、完善給假制度、推動職場身心理健康促進，並接連獲得外部肯定，例如2022年榮獲勞動部頒發「工作生活平衡獎之彈性工作」殊榮，2023年國民健康署「健康促進標章」、2024年度教育部體育署「運動企業認證」等。未來，保誠人壽將以更前瞻與創新的做法，讓幸福職場更有感。

