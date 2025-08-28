遠雄人壽以藝術輔療照亮家庭照顧者 榮獲台灣保險卓越獎國家級殊榮

遠雄人壽（5859）以【喘口氣．給力】家庭照顧者喘息服務計畫，榮獲保險業最高榮譽─「第11屆臺灣保險卓越獎」公益關懷專案企畫卓越獎銀質獎殊榮，展現企業深耕社會關懷，實踐ESG永續精神的豐碩成果，並獲得評審高度肯定。

面對台灣邁入超高齡社會，家庭照顧者長期承受身心壓力與資源不足的挑戰。遠雄人壽自2019年起啟動家庭照顧者喘息服務計畫，以藝術輔療為核心，結合戲劇、音樂、園藝、妝容、手作等多元課程，協助照顧者釋放壓力、重建自我。至今已累計舉辦超過200堂工作坊、19場公益舞台劇展演，提供近1.8萬小時的喘息替代人力服務，深獲照顧者與社會各界好評。

秉持「照顧者好、被照顧者才能更好」的理念，遠雄人壽長期與果陀劇場及各地縣市政府、家庭照顧者關懷協會等在地公益組織攜手合作，打造照顧者專屬的情緒出口與成長平台，成為社會創新的典範。

在藝術輔療方面，家庭照顧者透過戲劇角色扮演與情境模擬，探索內在情感、釋放壓力，並在舞台上演繹自身故事，將生命經驗轉化為觸動人心的社會議題。此外，安排音樂創作課程，在專業老師引領下，讓照顧者將一路走來的心境，一字一句譜成一首動人樂曲，在舞台上共同獻唱，另有園藝療癒、藍染手作、妝容設計等課程，讓照顧者在自然與美感中重拾平靜與自信。遠雄人壽更邀請新生代歌手傑木斯創作喘息服務主題曲《佮你做伙》，透過旋律傳遞照顧者的心聲與力量。

遠雄人壽更首創沉浸式公益舞台劇，邀請觀眾走入照顧者的世界，與角色互動，深刻體會他們的抉擇與心境。今年更擴大邀請百位照顧者免費欣賞果陀劇場音樂劇，促進社會情感共鳴與關懷連結。遠雄人壽總經理趙學欣說：「我們將持續扮演點燈照亮者的角色，推動喘息服務計畫，成為家庭照顧者最堅實的後盾。」為延續公益影響力，遠雄人壽將於9月20日假台北客家音樂戲劇中心舉辦《愛．齊飛-親愛的巨人》家庭照顧者喘息服務公益舞台劇展演，邀請社會大眾共同參與，感受照顧者的生命故事與堅韌勇氣。