新光人壽獲台灣保險卓越獎三項大獎肯定

財團法人保險事業發展中心主辦、被譽為保險業界國家級獎項的「台灣保險卓越獎」，台新新光金控（2887）子公司新光人壽以「低碳、創新、共好」的永續精神，融入企業營運策略，展現優異的創新實力，落實ESG，拿下第十一屆「微型保險推展卓越獎」金質獎，以及「公益關懷卓越獎」、「保戶服務專案企畫卓越獎」銀質獎，三項大獎肯定。

安定社會是保險業的社會責任，新光人壽自2014年微型保險開辦起，持續協助台中、新竹、嘉義、苗栗、雲林、基隆等縣市辦理團體微型保險續保，承保對象包含低收、中低收、弱勢兒少、特殊境遇家庭、心智障礙者、身心障礙者等，累計至今受惠人數已超過36萬人次，保費贊助累計約達6,800萬元，若含個人微型保險，累積保費已達近8,000萬元。新光人壽長期響應政府政策推廣微型保險，讓全台更多經濟弱勢家庭受惠，深獲「微型保險推展卓越獎」肯定。

新光人壽響應聯合國永續發展目標（SDGs），推動新光企業志工服務計畫，鼓勵內、外勤同仁一同投入公益服務，結合三大公益主軸「全人發展」、「健康促進」、「環境永續」，開展社區參與，透過多種企業自辦活動，將守護精神延伸到社會角落，榮獲「公益關懷卓越獎」殊榮。

為致力滿足客戶需求與企業永續發展，新光人壽推出 「iGIFT永續數位金融創新專案」，以 Innovative（創新）、Green（綠色）、Inclusive（普惠）、Financial（金融）、Transformation（轉型） 為核心理念，全面升級客戶服務體驗。iGIFT專案聚焦三大策略主軸：數位創新、綠色金融與普惠友善，透過FIDO無密碼驗證、NFC感應技術、智能法務系統、AI商品助理等數位工具，實現高效便捷的保險流程；推動無紙化顧客旅程服務，落實綠色營運精神；並強化無障礙服務、人本關懷與全民金融教育，提升服務的公平性與包容性，iGIFT不僅是對客戶的創新禮物，更取得「保戶服務專案企畫卓越獎」肯定。

新光人壽充份重視「人的生命價值」，樹立「創新、服務、誠信、回饋」四大經營理念，持續以「人人有保險、家家有保障」為使命，提供客戶與時俱進的保險服務與關懷。