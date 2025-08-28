聽新聞
金管會信託2.0評鑑／合庫三個獎項到手

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
合庫榮獲第四期信託2.0評鑑三大獎項，行政院長卓榮泰（中）與金管會主委彭金隆（左）及合庫銀行董事長林衍茂（右）一同合影。合庫銀行／提供
合庫榮獲第四期信託2.0評鑑三大獎項，行政院長卓榮泰（中）與金管會主委彭金隆（左）及合庫銀行董事長林衍茂（右）一同合影。合庫銀行／提供

合庫銀行響應金管會信託2.0推動計畫，積極拓展信託生態圈，連續四年獲得「信託業推動信託2.0計畫評鑑」之「最佳信託獎」及「員工福利信託獎」雙獎，並勇奪「信託結盟獎」第一名，該行深耕信託服務備受肯定。

合庫銀行因應超高齡社會來臨，推出各式信託商品以協助國人保障財產安全及運用於財富傳承規劃。該行透過信託創新模式，推出「不動產交易安全守護信託」、「綠電交易價金信託」、「安養信託定期定額儲蓄服務」及「客戶多維度金融風險評估量表暨商品服務推薦表」等創新商品及升級服務，並全力培育「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」，取得證照行員逾千人，此外，為普及信託觀念，辦理數十場的宣導活動，遍及鄰里、學校及機關團體，深具成效。

在員工福利信託方面，合庫銀行持續深耕上市櫃企業，並將服務觸角深入廣大的中小企業與各類法人機構，協助客戶建構留才方案與員工退休計畫。另透過跨部門與集團力量整合，鎖定核心客群，主動提供全方位信託服務，並大幅升級資訊系統打造數位化平台，使客戶享有多元投資選擇與便捷的操作體驗。

另為發展信託服務多元化面向，該行整合集團資源串接異業服務，並透過外部法律及稅務專業支援，為客戶提供一站式整合服務，滿足人生各階段多元及風險管理需求。此外，為提升對高齡、身障及失智者金融友善服務品質，與異業廠商合作舉辦實作課程，藉由親身體驗金融友善服務客群的不便，以提升行員同理心及增加溝通服務技巧，因而獲得「信託結盟獎」首獎的肯定。

合庫銀行本次獲得三大獎項，該行表示，滿足社會各階層及人生各階段的需求，是信託服務的宗旨，將持續秉持「樂活自在、永續創新」的服務理念，提供客戶最到位的信託服務，展現信託多元價值。

