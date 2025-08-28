金管會信託2.0評鑑／彰銀看見卓越成果

彰銀（2801）長期深耕信託業務，致力推動信託服務創新應用，於金管會舉辦的「信託業推動信託2.0計畫評鑑」第四期評比中脫穎而出，同時榮獲「安養信託獎」A組第二名與「信託業務創新獎」第二名雙獎殊榮，由彰銀董事長胡光華代表領獎，充分展現彰銀在安養信託推展及多元信託創新的卓越成果。

彰銀響應信託2.0計畫，對信託專責部門進行組織架構調整，透過明確劃分業務屬性、產品定位及目標客群，有效提升信託部門運作效能，為深化信託服務奠定堅實基礎。在安養信託業務領域，彰銀增設多面向創新服務，透過信託契約條款優化，改善過往僵化限制，使銀行能更高效管理信託財產，另推出「財富移轉信託帳戶」方案，客戶申購國內外基金可直接移轉至安養信託帳戶，無須贖回後再交付資產，避免因轉換契約導致資產受損。

為讓信託服務真正貼近民眾生活，彰銀走訪各地安養機構、深入社區及校園，舉辦上百場安養信託說明會，透過生活化的戲劇演出、多語言的宣傳影片，以及淺顯易懂的安養信託介紹懶人包，讓不同族群皆能獲得同等金融資訊，傳達安養信託理念。此外，更進一步推動跨業結盟，聚焦弱勢族群，與社福團體、律師事務所、會計師事務所簽訂合作備忘錄，結合多方資源，提供量身訂做信託方案，實現資產管理與防範詐騙雙重保障機制。為提供更完善的信託服務體驗，彰銀積極導入創新思維與數位科技，預計全面升級不動產與個人信託系統，以期提供客戶即時查詢本人信託資料及諮詢服務。同時，彰銀也加入信託公會與聯卡中心共同建置的「信託資訊交換平台」，強化安養信託給付功能，提升信託財產運用便利性。另於信託契約封面提供「快掃吧！」QR CODE圖示，掃描後即可下載，方便客戶審閱契約內容。彰銀今年邁入第120年，期盼透過信託制度發揮防詐、防老、防窮的三重保障，實現普惠金融。