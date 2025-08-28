聽新聞
0:00 / 0:00

金管會信託2.0評鑑／彰銀看見卓越成果

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
彰銀榮獲「安養信託獎」A組第二名與「信託業務創新獎」第二名雙獎肯定，由董事長胡光華（右）代表領獎，並與行政院院長卓榮泰（中），金管會主委彭金隆（左）合影。彰銀／提供
彰銀榮獲「安養信託獎」A組第二名與「信託業務創新獎」第二名雙獎肯定，由董事長胡光華（右）代表領獎，並與行政院院長卓榮泰（中），金管會主委彭金隆（左）合影。彰銀／提供

彰銀（2801）長期深耕信託業務，致力推動信託服務創新應用，於金管會舉辦的「信託業推動信託2.0計畫評鑑」第四期評比中脫穎而出，同時榮獲「安養信託獎」A組第二名與「信託業務創新獎」第二名雙獎殊榮，由彰銀董事長胡光華代表領獎，充分展現彰銀在安養信託推展及多元信託創新的卓越成果。

彰銀響應信託2.0計畫，對信託專責部門進行組織架構調整，透過明確劃分業務屬性、產品定位及目標客群，有效提升信託部門運作效能，為深化信託服務奠定堅實基礎。在安養信託業務領域，彰銀增設多面向創新服務，透過信託契約條款優化，改善過往僵化限制，使銀行能更高效管理信託財產，另推出「財富移轉信託帳戶」方案，客戶申購國內外基金可直接移轉至安養信託帳戶，無須贖回後再交付資產，避免因轉換契約導致資產受損。

為讓信託服務真正貼近民眾生活，彰銀走訪各地安養機構、深入社區及校園，舉辦上百場安養信託說明會，透過生活化的戲劇演出、多語言的宣傳影片，以及淺顯易懂的安養信託介紹懶人包，讓不同族群皆能獲得同等金融資訊，傳達安養信託理念。此外，更進一步推動跨業結盟，聚焦弱勢族群，與社福團體、律師事務所、會計師事務所簽訂合作備忘錄，結合多方資源，提供量身訂做信託方案，實現資產管理與防範詐騙雙重保障機制。為提供更完善的信託服務體驗，彰銀積極導入創新思維與數位科技，預計全面升級不動產與個人信託系統，以期提供客戶即時查詢本人信託資料及諮詢服務。同時，彰銀也加入信託公會與聯卡中心共同建置的「信託資訊交換平台」，強化安養信託給付功能，提升信託財產運用便利性。另於信託契約封面提供「快掃吧！」QR CODE圖示，掃描後即可下載，方便客戶審閱契約內容。彰銀今年邁入第120年，期盼透過信託制度發揮防詐、防老、防窮的三重保障，實現普惠金融。

彰銀 金可 董事長

延伸閱讀

專家齊聚遠銀「信託幸福學」論壇 分享財富傳承之道

亞洲股票型基金績效亮眼 評價優勢、多元題材吸引資金流入

財產申報曝！盧秀燕不只愛用雅詩蘭黛粉底液 先生還擁其公司債

財產申報 盧秀燕存款862萬 黃偉哲債務1988萬

相關新聞

國銀轉彎縮編新南向據點 一銀、合庫相繼撤點緬甸

新南向市場據點吹熄燈潮？第一銀行已在6月獲准裁撤緬甸仰光辦事處，合庫也在8月董事會通過撤點決議，兆豐銀則在全球縮編七大據...

元大證：買權證六法則

元大證券表示，面對下半年市場機會來臨，權證適合在波動時以小搏大，搭配操作，以增加投資效率及獲利空間，提醒新手在投資權證時...

第一金證 捐贈屏東復康巴士

第一金證券昨（27）日捐贈屏東縣政府復康巴士一輛，以協助行動不便者外出無障礙。第一金證券表示，贈復康巴士是希望讓社會大眾...

輝達總部落腳北士科案 新壽備妥多套劇本應對

輝達總部落腳北士科案，台北市副市長李四川表態，應會朝著新壽依地上權契約興建方向進行，據了解，新壽已備妥多個劇本，就等北市...

金管會信託2.0評鑑／一銀全方位服務奪雙獎

第一銀行深耕信託業務超過30年，透過持續整合產品、服務及系統等三大面向，建構全方位創新信託業務藍圖，自金管會辦理信託2....

合庫挺體育 推廣全民運動

2025年合庫暑期桌球育樂營昨（27）日在台南市立桌球館開幕，活動持續到至29日。開幕現場由合庫銀行董事長林衍茂、總經理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。