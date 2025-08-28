聽新聞
0:00 / 0:00

金管會信託2.0評鑑／玉山滿足多元需求

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
金管會主委彭金隆（左）、行政院長卓榮泰（中）頒發「員工福利信託獎」獎座，玉山銀行總經理林隆政（右）代表受獎。 玉山銀行／提供
金管會主委彭金隆（左）、行政院長卓榮泰（中）頒發「員工福利信託獎」獎座，玉山銀行總經理林隆政（右）代表受獎。 玉山銀行／提供

金管會於昨（27）日舉辦「信託業推動信託2.0計畫評鑑」第四期頒獎典禮暨研討會，玉山銀行此次榮獲「信託業務創新獎」及「員工福利信託獎」殊榮，其中，「信託業務創新獎」部分，更是連續兩年獲獎。玉山銀行持續結合數位創新及專業信託服務，滿足顧客退休安養及資產傳承多元需求，並協助企業留住人才，深獲顧客信賴。

玉山銀行以顧客需求為核心，設計多項創新信託產品，近期推出「傳富久久外幣金錢信託」，由委託人約定信託期間固定領回部分信託財產，並於信託期滿後將剩餘資產贈與給受益人，兼顧資產傳承及安養照顧目的。

除產品創新外，更結合數位力量，玉山銀也推出「單筆及定期定額存入信託財產」服務，讓顧客以約定透過定期定額的方式存入信託財產，逐步累積退休金，使信託服務更貼近顧客使用場景。

此外，為了擴大信託生態圈，玉山銀更攜手律師事務所等跨業合作夥伴，透過講座的方式，共同推廣信託及法律相關知識，提升信託合規性、完整性及普及率。

玉山銀行根據企業產業及規模，打造客製化的員工福利信託方案，提供彈性領回現金或股票的多元選擇，協助員工逐步累積退休金，並提供線上查詢信託財產的功能，讓員工可以即時掌握信託財產狀況。截至今年第1季，玉山銀行員工福利信託財產餘額，已達市場前五名，且連續十年成長率達雙位數，實現企業及員工雙贏。

信託可以協助顧客實現資產保全及傳承，落實企業留才以及實現公司治理。展望未來，玉山銀行將持續結合創新力量及信託專業，提供多樣化的信託規劃，擴大社會的影響力，協助顧客打造美好的樂活人生。

顧客 退休金 玉山銀行

延伸閱讀

專家齊聚遠銀「信託幸福學」論壇 分享財富傳承之道

亞洲股票型基金績效亮眼 評價優勢、多元題材吸引資金流入

財產申報曝！盧秀燕不只愛用雅詩蘭黛粉底液 先生還擁其公司債

難得一見！山友目擊黑熊母子同遊瓦拉米 遊客：玉山真是「有熊國」

相關新聞

國銀轉彎縮編新南向據點 一銀、合庫相繼撤點緬甸

新南向市場據點吹熄燈潮？第一銀行已在6月獲准裁撤緬甸仰光辦事處，合庫也在8月董事會通過撤點決議，兆豐銀則在全球縮編七大據...

元大證：買權證六法則

元大證券表示，面對下半年市場機會來臨，權證適合在波動時以小搏大，搭配操作，以增加投資效率及獲利空間，提醒新手在投資權證時...

第一金證 捐贈屏東復康巴士

第一金證券昨（27）日捐贈屏東縣政府復康巴士一輛，以協助行動不便者外出無障礙。第一金證券表示，贈復康巴士是希望讓社會大眾...

輝達總部落腳北士科案 新壽備妥多套劇本應對

輝達總部落腳北士科案，台北市副市長李四川表態，應會朝著新壽依地上權契約興建方向進行，據了解，新壽已備妥多個劇本，就等北市...

金管會信託2.0評鑑／一銀全方位服務奪雙獎

第一銀行深耕信託業務超過30年，透過持續整合產品、服務及系統等三大面向，建構全方位創新信託業務藍圖，自金管會辦理信託2....

合庫挺體育 推廣全民運動

2025年合庫暑期桌球育樂營昨（27）日在台南市立桌球館開幕，活動持續到至29日。開幕現場由合庫銀行董事長林衍茂、總經理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。