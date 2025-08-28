金管會信託2.0評鑑／玉山滿足多元需求

金管會於昨（27）日舉辦「信託業推動信託2.0計畫評鑑」第四期頒獎典禮暨研討會，玉山銀行此次榮獲「信託業務創新獎」及「員工福利信託獎」殊榮，其中，「信託業務創新獎」部分，更是連續兩年獲獎。玉山銀行持續結合數位創新及專業信託服務，滿足顧客退休安養及資產傳承多元需求，並協助企業留住人才，深獲顧客信賴。

玉山銀行以顧客需求為核心，設計多項創新信託產品，近期推出「傳富久久外幣金錢信託」，由委託人約定信託期間固定領回部分信託財產，並於信託期滿後將剩餘資產贈與給受益人，兼顧資產傳承及安養照顧目的。

除產品創新外，更結合數位力量，玉山銀也推出「單筆及定期定額存入信託財產」服務，讓顧客以約定透過定期定額的方式存入信託財產，逐步累積退休金，使信託服務更貼近顧客使用場景。

此外，為了擴大信託生態圈，玉山銀更攜手律師事務所等跨業合作夥伴，透過講座的方式，共同推廣信託及法律相關知識，提升信託合規性、完整性及普及率。

玉山銀行根據企業產業及規模，打造客製化的員工福利信託方案，提供彈性領回現金或股票的多元選擇，協助員工逐步累積退休金，並提供線上查詢信託財產的功能，讓員工可以即時掌握信託財產狀況。截至今年第1季，玉山銀行員工福利信託財產餘額，已達市場前五名，且連續十年成長率達雙位數，實現企業及員工雙贏。

信託可以協助顧客實現資產保全及傳承，落實企業留才以及實現公司治理。展望未來，玉山銀行將持續結合創新力量及信託專業，提供多樣化的信託規劃，擴大社會的影響力，協助顧客打造美好的樂活人生。