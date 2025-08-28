台產 砸20億買承德路商辦

台產（2832）董事會昨（27）日決議斥資20億元從森羅投資手中，購置台北市承德路商辦不動產，規劃興建全新企業總部大樓。公司表示，此舉不僅能解決現有總公司空間不足與大樓老舊問題，更將藉由打造智能化、綠色建築，全面提升企業形象與營運效能。

台產發言人黃志傑指出，現有館前路總公司辦公空間長期緊繃，員工數量逐年增加，已無法因應業務拓展需求，因此公司早已規劃興建新總部。

此次購置的承德路大樓地坪約448坪，屬於全棟可自用的商辦，地理位置介於台北車站與北投士林科學園區科技廊道之間，鄰近捷運圓山站，步行僅需3至4分鐘，距離輝達（NVIDIA）規劃的北士科總部僅十分鐘車程，兼具交通便利與產業串聯效益，增值潛力極高。