政大氣候財務評鑑 全揭露

國立政治大學企業永續管理研究中心，自2023年8月辦理第一屆本國銀行與保險業氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑。該中心今年完成第二屆評鑑作業並公布評鑑績優單位，預定9月5日在政大公企中心舉辦第二屆評鑑頒獎典禮暨研討會，邀請學者專家發表專題演講、績優機構分享報告書的亮點。

此次績優獲獎單位，銀行業（以筆畫順序為準）：元大銀、中國信託商銀、台北富邦銀、永豐銀、合庫銀、兆豐銀、國泰世華銀、彰化銀、臺銀、台企銀；壽險業：台新人壽、南山人壽、國泰人壽、富邦人壽、新光人壽；產險業：中信產物、兆豐產物、和泰產物、國泰世紀產物、華南產物、富邦產物。卓越進步獎獲獎單位：土地銀、元大人壽、新安東京海上產物。

此次受評鑑機構包括本國銀行38家，保險業44家（含在台分公司及再保險公司）；其中保險業區分為人壽保險公司21家，產物保險公司23家。本次評鑑區分銀行、壽險、產險業，表揚排名前25％的績優單位；此外，特別頒發進步卓越獎，以鼓勵在TCFD報告書評鑑成績有卓越進步的業者。

政大企業永續管理研究中心表示，評鑑銀行保險業氣候相關財務揭露報告書的目的是促使銀行與保險業積極掌握氣候變遷帶來的風險與機會，加速實體產業減碳淨零轉型，期望鼓勵評鑑績優機構發揮標竿典範效果。

政治大學業永續管理研究中心的評鑑是依據金融穩定委員會氣候相關財務揭露工作小組於2017年6月公布氣候相關財務揭露建議與2021年10月公布氣候相關財務揭露建議附錄（2021 TCFD Annex），以及參考金管會所發布的「本國銀行業氣候風險財務揭露指引」及「保險業氣候相關風險財務揭露指引」為標準，蒐整各銀行與保險公布的2022年TCFD報告書，後續邀集專家學者與該中心工作人員進行評鑑工作。