聽新聞
0:00 / 0:00

政大氣候財務評鑑 全揭露

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
政治大學企業永續管理研究中心舉辦氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑，圖為政大企業永續管理研究中心評鑑執行長、教授許永明。記者蘇健忠／攝影
政治大學企業永續管理研究中心舉辦氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑，圖為政大企業永續管理研究中心評鑑執行長、教授許永明。記者蘇健忠／攝影

國立政治大學企業永續管理研究中心，自2023年8月辦理第一屆本國銀行與保險業氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑。該中心今年完成第二屆評鑑作業並公布評鑑績優單位，預定9月5日在政大公企中心舉辦第二屆評鑑頒獎典禮暨研討會，邀請學者專家發表專題演講、績優機構分享報告書的亮點。

此次績優獲獎單位，銀行業（以筆畫順序為準）：元大銀、中國信託商銀、台北富邦銀、永豐銀、合庫銀、兆豐銀、國泰世華銀、彰化銀、臺銀、台企銀；壽險業：台新人壽、南山人壽、國泰人壽富邦人壽、新光人壽；產險業：中信產物、兆豐產物、和泰產物、國泰世紀產物、華南產物、富邦產物。卓越進步獎獲獎單位：土地銀、元大人壽、新安東京海上產物。

此次受評鑑機構包括本國銀行38家，保險業44家（含在台分公司及再保險公司）；其中保險業區分為人壽保險公司21家，產物保險公司23家。本次評鑑區分銀行、壽險、產險業，表揚排名前25％的績優單位；此外，特別頒發進步卓越獎，以鼓勵在TCFD報告書評鑑成績有卓越進步的業者。

政大企業永續管理研究中心表示，評鑑銀行保險業氣候相關財務揭露報告書的目的是促使銀行與保險業積極掌握氣候變遷帶來的風險與機會，加速實體產業減碳淨零轉型，期望鼓勵評鑑績優機構發揮標竿典範效果。

政治大學業永續管理研究中心的評鑑是依據金融穩定委員會氣候相關財務揭露工作小組於2017年6月公布氣候相關財務揭露建議與2021年10月公布氣候相關財務揭露建議附錄（2021 TCFD Annex），以及參考金管會所發布的「本國銀行業氣候風險財務揭露指引」及「保險業氣候相關風險財務揭露指引」為標準，蒐整各銀行與保險公布的2022年TCFD報告書，後續邀集專家學者與該中心工作人員進行評鑑工作。

保險 國泰人壽 富邦人壽

延伸閱讀

「保險教父」郭文德獲終身成就獎 尹崇堯獻花：有代表性的精神領袖

政大學生「雙語世家」短劇 台語連續劇風格推EMI課程

政大創意台語短劇推EMI課程 登IG單日觀看破萬

宿舍鐵床鐵櫃被指如「監獄」 政大：配合捷運工程難整修

相關新聞

國銀轉彎縮編新南向據點 一銀、合庫相繼撤點緬甸

新南向市場據點吹熄燈潮？第一銀行已在6月獲准裁撤緬甸仰光辦事處，合庫也在8月董事會通過撤點決議，兆豐銀則在全球縮編七大據...

元大證：買權證六法則

元大證券表示，面對下半年市場機會來臨，權證適合在波動時以小搏大，搭配操作，以增加投資效率及獲利空間，提醒新手在投資權證時...

第一金證 捐贈屏東復康巴士

第一金證券昨（27）日捐贈屏東縣政府復康巴士一輛，以協助行動不便者外出無障礙。第一金證券表示，贈復康巴士是希望讓社會大眾...

輝達總部落腳北士科案 新壽備妥多套劇本應對

輝達總部落腳北士科案，台北市副市長李四川表態，應會朝著新壽依地上權契約興建方向進行，據了解，新壽已備妥多個劇本，就等北市...

金管會信託2.0評鑑／一銀全方位服務奪雙獎

第一銀行深耕信託業務超過30年，透過持續整合產品、服務及系統等三大面向，建構全方位創新信託業務藍圖，自金管會辦理信託2....

合庫挺體育 推廣全民運動

2025年合庫暑期桌球育樂營昨（27）日在台南市立桌球館開幕，活動持續到至29日。開幕現場由合庫銀行董事長林衍茂、總經理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。