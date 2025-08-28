台企銀貼心 落實金融友善

金管會主委彭金隆昨（27）日偕同財政部政務次長阮清華及衛福部社會及家庭署組長尤詒君，在台灣企銀董事長李嘉祥及總經理李國忠陪同下，蒞臨台企銀（2834）復興分行視察，體驗及操作報讀擴視機、容膝式ATM、升降桌等無障礙設施。

台企銀行員模擬不同障別客戶的臨櫃需求，提供適當金融友善服務，獲主管機關對台灣企銀致力打造金融友善分行，給予高度評價。

台企銀復興分行具備完善無障礙設施，身心障礙客戶於門口按服務鈴，即有專人協助引導至無障礙櫃檯辦理業務，並提供口述免填單服務與即時手語視訊翻譯。友善服務專區設置的報讀擴視機是一大亮點，不僅可調整顯示文件文字大小及色彩對比，另具備語音報讀功能。

李嘉祥表示，秉持公平待客原則並積極響應普惠金融政策是台灣企銀的重要職責，該行將以復興分行作為示範點，將友善措施推廣至其他分行，打造身心障礙及高齡客戶的友善空間。

台企銀的無障礙金融服務包含設置容膝式ATM，供輪椅族近身操作，且增設輔助桌面螢幕，改善角度反光問題及增加操作便利性。ATM更具有偵測人臉遮蔽辨識功能，針對持手機通話、戴安全帽或口罩的提款人，螢幕將顯示提防詐騙提醒字句或提示其取下遮蔽物，嚴守客戶財產安全。台灣企銀指出，全台逾400台ATM預計2026年底前全數更新為視障語音ATM；聽語障客戶可掃描QR Code啟動文字客服，且有真人文字客服24小時全天協助。

台企銀全台125家分行均已加入「失智友善組織」，行員主動給予疑似失智者妥適關懷，並通報警方聯絡家人，協助失智者安全返家。台企銀更是首家加入國健署安心血壓站的銀行業，全台分行將於今年底前設置免費量測血壓站點，為客戶守護健康及財富。未來台灣企銀將持續完善的金融友善措施，落實金融平權理念。