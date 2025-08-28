聽新聞
0:00 / 0:00

台企銀貼心 落實金融友善

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
金管會主委彭金隆（左六）及財政部政務次長阮清華（左七），在台灣企銀董事長李嘉祥（左八）及總經理李國忠（右二）陪同下，至台灣企銀復興分行視察金融友善服務措施。台灣企銀／提供
金管會主委彭金隆（左六）及財政部政務次長阮清華（左七），在台灣企銀董事長李嘉祥（左八）及總經理李國忠（右二）陪同下，至台灣企銀復興分行視察金融友善服務措施。台灣企銀／提供

金管會主委彭金隆昨（27）日偕同財政部政務次長阮清華及衛福部社會及家庭署組長尤詒君，在台灣企銀董事長李嘉祥及總經理李國忠陪同下，蒞臨台企銀（2834）復興分行視察，體驗及操作報讀擴視機、容膝式ATM、升降桌等無障礙設施。

台企銀行員模擬不同障別客戶的臨櫃需求，提供適當金融友善服務，獲主管機關對台灣企銀致力打造金融友善分行，給予高度評價。

台企銀復興分行具備完善無障礙設施，身心障礙客戶於門口按服務鈴，即有專人協助引導至無障礙櫃檯辦理業務，並提供口述免填單服務與即時手語視訊翻譯。友善服務專區設置的報讀擴視機是一大亮點，不僅可調整顯示文件文字大小及色彩對比，另具備語音報讀功能。

李嘉祥表示，秉持公平待客原則並積極響應普惠金融政策是台灣企銀的重要職責，該行將以復興分行作為示範點，將友善措施推廣至其他分行，打造身心障礙及高齡客戶的友善空間。

台企銀的無障礙金融服務包含設置容膝式ATM，供輪椅族近身操作，且增設輔助桌面螢幕，改善角度反光問題及增加操作便利性。ATM更具有偵測人臉遮蔽辨識功能，針對持手機通話、戴安全帽或口罩的提款人，螢幕將顯示提防詐騙提醒字句或提示其取下遮蔽物，嚴守客戶財產安全。台灣企銀指出，全台逾400台ATM預計2026年底前全數更新為視障語音ATM；聽語障客戶可掃描QR Code啟動文字客服，且有真人文字客服24小時全天協助。

台企銀全台125家分行均已加入「失智友善組織」，行員主動給予疑似失智者妥適關懷，並通報警方聯絡家人，協助失智者安全返家。台企銀更是首家加入國健署安心血壓站的銀行業，全台分行將於今年底前設置免費量測血壓站點，為客戶守護健康及財富。未來台灣企銀將持續完善的金融友善措施，落實金融平權理念。

ATM 台企銀 台灣企銀

延伸閱讀

60歲洗腎男血壓突飆200 竟是平常愛吃這零食惹的禍

警進校園有限制遭詐團盯上 屏警接獲大學通報逮17車手

把粉絲當成ATM！Jennie亞洲巡迴快閃店「1商品定價太誇張」惹怒粉絲 LISA衰躺槍也挨罵

行走的寵妹ATM！徐仁國霸氣匯「200萬零用錢」給妹妹 網友羨慕瘋狂喊：歐巴有缺妹妹嗎

相關新聞

國銀轉彎縮編新南向據點 一銀、合庫相繼撤點緬甸

新南向市場據點吹熄燈潮？第一銀行已在6月獲准裁撤緬甸仰光辦事處，合庫也在8月董事會通過撤點決議，兆豐銀則在全球縮編七大據...

元大證：買權證六法則

元大證券表示，面對下半年市場機會來臨，權證適合在波動時以小搏大，搭配操作，以增加投資效率及獲利空間，提醒新手在投資權證時...

第一金證 捐贈屏東復康巴士

第一金證券昨（27）日捐贈屏東縣政府復康巴士一輛，以協助行動不便者外出無障礙。第一金證券表示，贈復康巴士是希望讓社會大眾...

輝達總部落腳北士科案 新壽備妥多套劇本應對

輝達總部落腳北士科案，台北市副市長李四川表態，應會朝著新壽依地上權契約興建方向進行，據了解，新壽已備妥多個劇本，就等北市...

金管會信託2.0評鑑／一銀全方位服務奪雙獎

第一銀行深耕信託業務超過30年，透過持續整合產品、服務及系統等三大面向，建構全方位創新信託業務藍圖，自金管會辦理信託2....

合庫挺體育 推廣全民運動

2025年合庫暑期桌球育樂營昨（27）日在台南市立桌球館開幕，活動持續到至29日。開幕現場由合庫銀行董事長林衍茂、總經理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。