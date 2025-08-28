合庫挺體育 推廣全民運動

2025年合庫暑期桌球育樂營昨（27）日在台南市立桌球館開幕，活動持續到至29日。開幕現場由合庫銀行董事長林衍茂、總經理王淑芳率領合庫桌球隊知名隊員高承睿及黃怡樺，參與本次育樂營活動開幕典禮，與現場的來賓及小朋友們互動熱絡。

合庫每年舉辦學童育樂營活動，至今已邁入第31年，今年棒球育樂營已在嘉義市舉行，共有近300位學童參與，活動於7月25日圓滿落幕。

合庫育樂營活動內容十分豐富，包含了基本動作、規則講解、球員禮儀、分組比賽，還有國手級選手的表演賽，也是許多小朋友追星圓夢的地方，期間還有摸彩活動，看到孩子們認真學習的態度及滿足的笑容，是合庫連續舉辦多年的動力；得到許多家長的認同及肯定，也讓合庫感受到舉辦活動的意義及價值。

合作金庫自前身於1913年成立台灣第一個產業組合起算，迄今已逾百年歷史，以深耕台灣的經營理念，建立優良的金融服務口碑，更進一步以「支持台灣運動、為國爭光」之理念成立桌球、棒球及羽球隊，培育眾多國家選手並推廣全民運動，已連續16年榮獲教育部體育署「體育推手獎」的最高肯定。

合庫更是善盡企業社會責任，努力協助政府推廣全民運動，提升國人的「健康力」，希望能將球類運動風氣從小扎根；並每年舉辦暑期育樂營活動，以啟發學童的興趣為目標，至今參加過的學童人數已超過6萬人次，每次活動舉辦期間，球星們都會放下身邊的工作，到營隊親自教導學童球技，讓孩子感受到專業、熱情與成長的力量。

合庫長期以來除了提供多元化專業金融服務外，亦積極支持國家體育活動，三支球隊於國際賽事上亮眼的表現提高台灣能見度，推廣國內體育賽事也帶動全民健康運動風氣，未來合庫將持續經營三支球隊，期望培育更多台灣之光，成為世界競技場上的閃耀之星。