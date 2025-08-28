金管會信託2.0評鑑／一銀全方位服務奪雙獎

第一銀行深耕信託業務超過30年，透過持續整合產品、服務及系統等三大面向，建構全方位創新信託業務藍圖，自金管會辦理信託2.0評鑑計畫實施以來，已連續四年入選為績優銀行，今年更榮獲第四期信託2.0評鑑安養信託獎第一名及信託結盟獎第二名兩項大獎，展現創新信託服務的實力，並由董事長邱月琴代表受獎。

台灣面臨超高齡社會及少子化趨勢，造成高齡獨居長者及家族成員支援不足的現象，第一銀行為協助解決長者退休後的生活問題，創新推出「珍愛美滿」及「珍愛傳富」兩種傳承信託；同時提供基金單位數可攜式服務，以彈性客製化契約做連結，搭配外部專家及預定信託監察人的架構，為高齡者打造更完整的信託服務，協助高齡者達到資產規劃、財富傳承及安養照護的三種需求，展現第一銀行安養信託業務創新性與永續性，積極創建安養信託新價值。

第一銀行積極推展全方位信託，結盟異業跨業合作，整合跨部門商品並串聯外部資源，打造新型態「First Family」家族傳承模式、金字塔型三段階層之不動產管理信託等創新信託服務，攜手信託公會及聯卡中心創建「信託資訊交換平台」讓信託給付更便利，同時連結「可攜式退休信託帳戶」服務，讓個人退休準備不中斷，確保信託財產專款專用於自身照護及生活所需，將信託服務與客戶生活緊密串聯，達到「樂齡無礙享安居，信託實現好生活」的目標。

此外，第一銀行也攜手包租代管業龍頭兆基管理顧問公司與長照集團青松健康等機構共同簽署合作意向書，透過合作雙方資源互惠，提供整合性的信託服務。展望未來，第一銀行將積極響應推動政府信託業務發展策略藍圖，發展全方位信託服務，深耕及創新高齡金融與傳承信託，落實「就在你左右」經營理念，打造社會共融的金融環境，成為客戶心目中最值得信賴的第一品牌。