聽新聞
0:00 / 0:00

金管會信託2.0評鑑／一銀全方位服務奪雙獎

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第一銀行榮獲信託2.0評鑑「安養信託獎」第一名及「信託結盟獎」第二名兩項大獎，行政院長卓榮泰（中）、金管會主委彭金隆（左）及第一銀行董事長邱月琴（右）合影。第一銀行／提供
第一銀行榮獲信託2.0評鑑「安養信託獎」第一名及「信託結盟獎」第二名兩項大獎，行政院長卓榮泰（中）、金管會主委彭金隆（左）及第一銀行董事長邱月琴（右）合影。第一銀行／提供

第一銀行深耕信託業務超過30年，透過持續整合產品、服務及系統等三大面向，建構全方位創新信託業務藍圖，自金管會辦理信託2.0評鑑計畫實施以來，已連續四年入選為績優銀行，今年更榮獲第四期信託2.0評鑑安養信託獎第一名及信託結盟獎第二名兩項大獎，展現創新信託服務的實力，並由董事長邱月琴代表受獎。

台灣面臨超高齡社會及少子化趨勢，造成高齡獨居長者及家族成員支援不足的現象，第一銀行為協助解決長者退休後的生活問題，創新推出「珍愛美滿」及「珍愛傳富」兩種傳承信託；同時提供基金單位數可攜式服務，以彈性客製化契約做連結，搭配外部專家及預定信託監察人的架構，為高齡者打造更完整的信託服務，協助高齡者達到資產規劃、財富傳承及安養照護的三種需求，展現第一銀行安養信託業務創新性與永續性，積極創建安養信託新價值。

第一銀行積極推展全方位信託，結盟異業跨業合作，整合跨部門商品並串聯外部資源，打造新型態「First Family」家族傳承模式、金字塔型三段階層之不動產管理信託等創新信託服務，攜手信託公會及聯卡中心創建「信託資訊交換平台」讓信託給付更便利，同時連結「可攜式退休信託帳戶」服務，讓個人退休準備不中斷，確保信託財產專款專用於自身照護及生活所需，將信託服務與客戶生活緊密串聯，達到「樂齡無礙享安居，信託實現好生活」的目標。

此外，第一銀行也攜手包租代管業龍頭兆基管理顧問公司與長照集團青松健康等機構共同簽署合作意向書，透過合作雙方資源互惠，提供整合性的信託服務。展望未來，第一銀行將積極響應推動政府信託業務發展策略藍圖，發展全方位信託服務，深耕及創新高齡金融與傳承信託，落實「就在你左右」經營理念，打造社會共融的金融環境，成為客戶心目中最值得信賴的第一品牌。

退休 董事長 第一銀行

延伸閱讀

談內閣改組眼眶泛紅 卓榮泰哽咽感謝閣員「只求為國不求名」

專家齊聚遠銀「信託幸福學」論壇 分享財富傳承之道

亞洲股票型基金績效亮眼 評價優勢、多元題材吸引資金流入

財產申報曝！盧秀燕不只愛用雅詩蘭黛粉底液 先生還擁其公司債

相關新聞

國銀轉彎縮編新南向據點 一銀、合庫相繼撤點緬甸

新南向市場據點吹熄燈潮？第一銀行已在6月獲准裁撤緬甸仰光辦事處，合庫也在8月董事會通過撤點決議，兆豐銀則在全球縮編七大據...

元大證：買權證六法則

元大證券表示，面對下半年市場機會來臨，權證適合在波動時以小搏大，搭配操作，以增加投資效率及獲利空間，提醒新手在投資權證時...

第一金證 捐贈屏東復康巴士

第一金證券昨（27）日捐贈屏東縣政府復康巴士一輛，以協助行動不便者外出無障礙。第一金證券表示，贈復康巴士是希望讓社會大眾...

輝達總部落腳北士科案 新壽備妥多套劇本應對

輝達總部落腳北士科案，台北市副市長李四川表態，應會朝著新壽依地上權契約興建方向進行，據了解，新壽已備妥多個劇本，就等北市...

金管會信託2.0評鑑／一銀全方位服務奪雙獎

第一銀行深耕信託業務超過30年，透過持續整合產品、服務及系統等三大面向，建構全方位創新信託業務藍圖，自金管會辦理信託2....

合庫挺體育 推廣全民運動

2025年合庫暑期桌球育樂營昨（27）日在台南市立桌球館開幕，活動持續到至29日。開幕現場由合庫銀行董事長林衍茂、總經理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。