聽新聞
0:00 / 0:00

輝達總部落腳北士科案 新壽備妥多套劇本應對

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北報導

輝達總部落腳北士科案，台北市副市長李四川表態，應會朝著新壽依地上權契約興建方向進行，據了解，新壽已備妥多個劇本，就等北市府盡快做決定，不過新壽表示，在北市府決定後，將會取得輝達同意，盡快展開作業。

對於北市府先前提出的三大方案，第一項就是T17及T18地上權直接進行轉移，據透露，此為輝達最希望採取的版本，希望由輝達直接從新壽手上取得地上權，並由輝達團隊進行興建，不過經過北市府與新壽多次討論，認為北市府恐有圖利疑慮，最後遭北市府否決，未能採行。

第二方案則是進行合意解約，此為北市府最希望採取的版本，不過涉及新壽與輝達所簽訂的MOU，以及新壽當初在董事會報告時，對於該地上權開發案的收益預期，與新壽投入地上權標金及租金約50億元，有明顯落差，若合意解約，北市府僅退回50億元成本給新壽，恐使新壽、甚至台新新光金控，面臨背信疑慮，使得新壽無法同意。

對於北市府對外表達新壽不願解約，據知情人士表示，這只說明了一部分事實，新壽認為，若採取直接轉移，在適當時機點，新壽就能與北市府解約，新壽並非「不願意」解約。

至於第三方案，由新壽為輝達蓋好總部，先租後轉移方式，最後交到輝達手中，則是依照合約進行的版本。

新壽 輝達 台新新光金控

延伸閱讀

公館圓環地下道填平搭公車時間增長？李四川：大概幾秒鐘

陸製機器狗巡檢人行道藏資安風險？ 李四川點出關鍵「只是當載具」

多人表態參選國民黨主席 李四川提一件事：不必承諾要「徵召」誰

扛國民黨主席的條件 李四川說：不必一直說「這個黨沒錢」

相關新聞

國銀轉彎縮編新南向據點 一銀、合庫相繼撤點緬甸

新南向市場據點吹熄燈潮？第一銀行已在6月獲准裁撤緬甸仰光辦事處，合庫也在8月董事會通過撤點決議，兆豐銀則在全球縮編七大據...

元大證：買權證六法則

元大證券表示，面對下半年市場機會來臨，權證適合在波動時以小搏大，搭配操作，以增加投資效率及獲利空間，提醒新手在投資權證時...

第一金證 捐贈屏東復康巴士

第一金證券昨（27）日捐贈屏東縣政府復康巴士一輛，以協助行動不便者外出無障礙。第一金證券表示，贈復康巴士是希望讓社會大眾...

輝達總部落腳北士科案 新壽備妥多套劇本應對

輝達總部落腳北士科案，台北市副市長李四川表態，應會朝著新壽依地上權契約興建方向進行，據了解，新壽已備妥多個劇本，就等北市...

金管會信託2.0評鑑／一銀全方位服務奪雙獎

第一銀行深耕信託業務超過30年，透過持續整合產品、服務及系統等三大面向，建構全方位創新信託業務藍圖，自金管會辦理信託2....

合庫挺體育 推廣全民運動

2025年合庫暑期桌球育樂營昨（27）日在台南市立桌球館開幕，活動持續到至29日。開幕現場由合庫銀行董事長林衍茂、總經理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。