輝達總部落腳北士科案 新壽備妥多套劇本應對

輝達總部落腳北士科案，台北市副市長李四川表態，應會朝著新壽依地上權契約興建方向進行，據了解，新壽已備妥多個劇本，就等北市府盡快做決定，不過新壽表示，在北市府決定後，將會取得輝達同意，盡快展開作業。

對於北市府先前提出的三大方案，第一項就是T17及T18地上權直接進行轉移，據透露，此為輝達最希望採取的版本，希望由輝達直接從新壽手上取得地上權，並由輝達團隊進行興建，不過經過北市府與新壽多次討論，認為北市府恐有圖利疑慮，最後遭北市府否決，未能採行。

第二方案則是進行合意解約，此為北市府最希望採取的版本，不過涉及新壽與輝達所簽訂的MOU，以及新壽當初在董事會報告時，對於該地上權開發案的收益預期，與新壽投入地上權標金及租金約50億元，有明顯落差，若合意解約，北市府僅退回50億元成本給新壽，恐使新壽、甚至台新新光金控，面臨背信疑慮，使得新壽無法同意。

對於北市府對外表達新壽不願解約，據知情人士表示，這只說明了一部分事實，新壽認為，若採取直接轉移，在適當時機點，新壽就能與北市府解約，新壽並非「不願意」解約。

至於第三方案，由新壽為輝達蓋好總部，先租後轉移方式，最後交到輝達手中，則是依照合約進行的版本。