獨／新南向吹熄燈？行庫撤點潮蔓延緬柬 下一波是這市場

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
銀行示意圖。聯合報系資料照
新南向市場據點吹熄燈潮？第一銀行已在6月獲准裁撤緬甸仰光辦事處，合庫也在8月董事會通過撤點決議，兆豐銀則在全球縮編七大據點中，一口氣裁撤柬埔寨三家支行，顯示行庫瘦身首波已瞄準新南向市場。

據悉，下一波撤點名單，已鎖定寮國等效益低落的辦事處。

銀行高層直言，海外設點至少要符合三大條件：一、台商布局多與業務量能足夠，包括聯貸、自貸需求；二、當地金融監理要求與增資門檻不至於過高；三、當地經濟與政局穩定。但緬甸政局動盪，成了壓垮台資銀行的最後一根稻草。

第一銀在2001年曾撤出仰光，2013年重返，2025年再度熄燈，等於「二進二出」。這次也是睽違24年後，第一銀再現裁撤海外據點。

第一銀主管坦言，緬甸政局不穩、辦事處既無效益也不具前途性，5月董事會拍板後，金管會6月已核准，目前正待向緬甸政府遞件。合庫則在2015年設仰光辦事處，十年後選擇撤離，但至今尚未向金管會提出申請。

一銀與合庫撤出後，緬甸市場仍留有六家台資銀行據點，包括兆豐銀、國泰世華銀、玉山銀設有仰光分行，臺銀、彰銀、台企銀則是仰光辦事處；但後續是否續留，已引發市場關注。

兆豐銀則在8月宣布裁撤澳洲、歐洲、大陸和柬國共七大海外據點，其中就有柬埔寨三家支行，凸顯新南向市場也難倖免。惟兆豐至今尚未向金管會送件，仍待金管會及當地主管機關核准。

除新南向外，銀行也面臨歐洲與大陸市場挑戰。另一家銀行主管指出，歐洲法規嚴格、語言門檻高，派駐人力困難，最終只能黯然離場；大陸近年經濟下行風險高，台資銀行保守，但撤出得經地方政府核准，增添撤出難度。

依規定，台資銀行若要裁撤海外據點，必須先取得金管會同意，再報當地主管機關核准，程序耗時。

金融圈指出，新南向市場被視為台資銀行海外布局重鎮，如今卻成縮編首選，主因是成本效益低落、政經風險升溫，業務量能又不足，未來是否掀起更大規模的「新南向撤點潮」，成為金融圈關注焦點。

仰光 緬甸 兆豐銀 新南向 金管會 台資銀行 第一銀行

