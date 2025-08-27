樂天銀增資在即 國票金9月向董事會報告3大方案

國票金（2889）27日召開董事會通過2025年上半年合併財務報告，稅後純益6.57億元，每股稅後純益（EPS）0.18元。據了解，外界關注的現金增資案並無討論，國票金經營團隊將於9月向董事會報告並分析各項方案利弊，再行評估，提案至董事會討論的時機。

國票金擬辦現金增資3億股以對旗下虧損嚴重的樂天純網銀增資，但因國票金明年將全面改選而引發風波。樂天銀行資本額為新台幣100億元，截至5月底累積虧損已達26.4億元，預估今年底將擴大至30億元，逼近資本額三分之一的法定紅線，考量募資時程、主管機關申請程序及財務報表公告時程，需為時6到7個月，才能在明年第1季完成樂天銀行增資的目標。

由於反對方董事認為現增案是為了明年改選而擬稀釋部分股東持股的權宜之計，公股陣營則是對現增的時機以及籌資對樂天銀增資的可行性，認為欠缺完整評估，因此國票金經營團隊需在9月先向董事會報告並分析各項方案利弊。

消息人士指出，國票金目前大致方案有三項，分別為增資、減資、舉債，要評估哪個方案對金控更有利，可行性更高。首先舉債由於金控雙重槓桿比過高，因此可舉債額度並不高；若要減資票券子公司，可能要收縮授信額度，後續影響恐會更加嚴重，若要減資證券子公司，恐會影響權證與客戶的融資額度，困難度頗高。

消息人士分析，據了解，由於目前整個程序延後，屆時投資申請與增資申請可能會雙軌並行，但若是國票金未能在11月前召開董事會或臨時董事會，通過增資案，樂天銀恐在明年3月就要面臨「踩紅線」的局面。