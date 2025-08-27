快訊

北市信義區4級地震！蔣萬安臉書秒發文 網讚「速度好快」

18縣市有感！21:11發生規模6地震 宜蘭、北市最大震度4級

「零日攻擊」導演羅景壬爆補助爭議 演總統的Janet反應曝光

樂天銀增資在即 國票金9月向董事會報告3大方案

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

國票金（2889）27日召開董事會通過2025年上半年合併財務報告，稅後純益6.57億元，每股稅後純益（EPS）0.18元。據了解，外界關注的現金增資案並無討論，國票金經營團隊將於9月向董事會報告並分析各項方案利弊，再行評估，提案至董事會討論的時機。

國票金擬辦現金增資3億股以對旗下虧損嚴重的樂天純網銀增資，但因國票金明年將全面改選而引發風波。樂天銀行資本額為新台幣100億元，截至5月底累積虧損已達26.4億元，預估今年底將擴大至30億元，逼近資本額三分之一的法定紅線，考量募資時程、主管機關申請程序及財務報表公告時程，需為時6到7個月，才能在明年第1季完成樂天銀行增資的目標。

由於反對方董事認為現增案是為了明年改選而擬稀釋部分股東持股的權宜之計，公股陣營則是對現增的時機以及籌資對樂天銀增資的可行性，認為欠缺完整評估，因此國票金經營團隊需在9月先向董事會報告並分析各項方案利弊。

消息人士指出，國票金目前大致方案有三項，分別為增資、減資、舉債，要評估哪個方案對金控更有利，可行性更高。首先舉債由於金控雙重槓桿比過高，因此可舉債額度並不高；若要減資票券子公司，可能要收縮授信額度，後續影響恐會更加嚴重，若要減資證券子公司，恐會影響權證與客戶的融資額度，困難度頗高。

消息人士分析，據了解，由於目前整個程序延後，屆時投資申請與增資申請可能會雙軌並行，但若是國票金未能在11月前召開董事會或臨時董事會，通過增資案，樂天銀恐在明年3月就要面臨「踩紅線」的局面。

增資 董事 國票金

延伸閱讀

敬師金、獎勵金雙加碼！ 北市推3大方案迎教師節

針對關稅議題 Tesla Model 3及Model Y現貨車祭優惠 Model S、Model X則不會調降車價

中職／鈴木駿輔感恩再返一軍 從樂天到富邦對飲食習慣很多

國票金討論現增案 喊卡

相關新聞

「保險教父」郭文德獲終身成就獎 尹崇堯獻花：有代表性的精神領袖

財團法人保險事業發展中心主辦，被譽為保險業界奧斯卡獎的「第11屆台灣保險卓越獎」27日揭曉成績，有「保險教父」之稱的南山...

金管會推動金融平權 台企銀、王道銀雙雙獲選示範銀行

金管會持續推動金融友善服務，今（27）日主委彭金隆率銀行局長童政彰、財政部及衛福部官員，分別走訪台灣企銀復興分行及王道銀...

黃金期貨價再站上每盎司3,400美元 金礦股業績亮眼

美國總統川普欲開除美國聯準會理事庫克，再次引發投資人對聯準會獨立性的擔憂，激起投資人對黃金的信任需求，黃金期貨價再站上每...

老牌台股基金十年平均年化報酬18% 台廠 AI 商機長線可期

美國聯準會釋出9月降息可能，台股指數今年下半年漲幅9.2%，27日更急起直追，消息面影響短線行情，投資獲利更看長期趨勢，...

金居期貨投資人注意！期交所提醒注意金居期貨未沖銷部位總額規定

金居（8358）股價交易熱，使得期貨投資人要注意了！期交所特別提醒期貨交易人，注意金居期貨未沖銷部位總額規定。

期交所罕見提醒：注意金居期貨未沖銷部位總額的規定

臺灣期貨交易所表示，截至2025年8月26日一般交易時段收盤後，期交所掛牌的金居（8358）股票期貨契約（代號：PQF）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。