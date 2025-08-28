聽新聞
留意金居期交易限制

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

金居（8358）股價交易熱，但期貨投資人要注意了！期交所特別提醒期貨交易人，注意金居期貨未沖銷部位總額規定。

期交所表示，依期交所股票期貨契約交易規則第17條規定，股票期貨與股票選擇權的標的證券為股票者，其同一標的證券的未沖銷部位表彰總股數於任一交易日一般交易時段收盤後逾該標的證券在外流通股數15%時，期交所得自次一交易時段起限制該期貨的交易以了結部位為限，若相關比例低於12%時，期交所得於次一交易時段起解除限制。

截至昨（27）日一般交易時段收盤後，期交所掛牌的金居股票期貨契約（代號：PQF），全市場未沖銷部位表彰總股數占金居證券在外流通股數比例已達14.21%，期交所提醒從事金居期貨的交易人，隨時注意未沖銷部位總額規定。

也就是說，當一檔個股期貨的未平倉部位（多單部位合計或空單部位合計），達到股本的15%時，整體市場僅能對該檔個股期貨進行反向沖銷，不能再新建部位。

經了解，期交所此次提醒市場注意個股期貨的市場交易熱度問題，就是為了避免一檔個股在期貨的累積未平倉部位太高後，出現有心人士藉此在現貨拉抬或殺低股價、並刻意影響期貨價格走勢。

股票 期交所 期貨交易

