快訊

北市信義區4級地震！蔣萬安臉書秒發文 網讚「速度好快」

18縣市有感！21:11發生規模6地震 宜蘭、北市最大震度4級

「零日攻擊」導演羅景壬爆補助爭議 演總統的Janet反應曝光

保險卓越獎 富邦金控旗下富邦產險、人壽共拿下12項大獎

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
富邦產險、富邦人壽榮獲2025台灣保險卓越獎共12項大獎，成績斐然，富邦產險總經理賴榮崇(左)與富邦人壽總經理陳世岳(右)共同合影。圖／富邦金控提供
富邦產險、富邦人壽榮獲2025台灣保險卓越獎共12項大獎，成績斐然，富邦產險總經理賴榮崇(左)與富邦人壽總經理陳世岳(右)共同合影。圖／富邦金控提供

保險業界兩年一度重要大獎「保險卓越獎」舉辦頒獎典禮，富邦金控旗下子公司富邦產險富邦人壽再度獲得評審認證，於專業服務、公益關懷、數位創新，以及風控資安等展現領航業界的實力，榮獲5項金質獎、7項銀質獎，總計共拿下12項大獎。

富邦產險以優異表現於本屆榮獲「公益關懷卓越獎」金質獎、「風險管理卓越獎」金質獎、「人才培訓卓越獎」金質獎、「資訊應用卓越獎」銀質獎、「商品創新專案企畫卓越獎」銀質獎、「資訊安全推展卓越獎」銀質獎、及「新興風險保障商品推展卓越獎」銀質獎，共3項金質獎，4項銀質獎，總計7項大獎。

富邦產險總經理賴榮崇表示，隨著數位金融科技快速崛起，富邦產險以穩健且全面性的策略思維，從客戶需求出發，積極推展數位化服務與營運模式，在嚴謹的資安治理機制下，提供客戶「零接觸」的一條龍數位服務體驗，同時也運用大數據分析與人工智慧技術強化客戶關係管理及即時風險控管。

富邦人壽勇奪2金3銀共5項肯定，包括「風險管理專案企畫卓越獎」金質獎、「公益關懷專案企畫卓越獎」金質獎、「保戶服務卓越獎」銀質獎、「商品創新專案企畫卓越獎」銀質獎、「保障型商品推展卓越獎」銀質獎，持續締造卓越佳績，展現全方位的專業實力。

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽今年已累計榮獲國內外超過30項獎項肯定，發揮「正向力量 豐富生命」的經營理念，積極響應金融大回饋與台灣社會共好，不斷開發符合民眾需求的創新保險商品，亦深化內部風險控管機制與資安防護。

產險 商品 富邦人壽

延伸閱讀

陸製機器狗巡檢人行道藏資安風險？ 李四川點出關鍵「只是當載具」

高資產專屬銷售 受矚目

富邦金控明年股利配發率 不輸今年

金質獎團隊無償為台南弱勢戶修繕 必要時採「一戶一社工」

相關新聞

「保險教父」郭文德獲終身成就獎 尹崇堯獻花：有代表性的精神領袖

財團法人保險事業發展中心主辦，被譽為保險業界奧斯卡獎的「第11屆台灣保險卓越獎」27日揭曉成績，有「保險教父」之稱的南山...

金管會推動金融平權 台企銀、王道銀雙雙獲選示範銀行

金管會持續推動金融友善服務，今（27）日主委彭金隆率銀行局長童政彰、財政部及衛福部官員，分別走訪台灣企銀復興分行及王道銀...

黃金期貨價再站上每盎司3,400美元 金礦股業績亮眼

美國總統川普欲開除美國聯準會理事庫克，再次引發投資人對聯準會獨立性的擔憂，激起投資人對黃金的信任需求，黃金期貨價再站上每...

老牌台股基金十年平均年化報酬18% 台廠 AI 商機長線可期

美國聯準會釋出9月降息可能，台股指數今年下半年漲幅9.2%，27日更急起直追，消息面影響短線行情，投資獲利更看長期趨勢，...

金居期貨投資人注意！期交所提醒注意金居期貨未沖銷部位總額規定

金居（8358）股價交易熱，使得期貨投資人要注意了！期交所特別提醒期貨交易人，注意金居期貨未沖銷部位總額規定。

期交所罕見提醒：注意金居期貨未沖銷部位總額的規定

臺灣期貨交易所表示，截至2025年8月26日一般交易時段收盤後，期交所掛牌的金居（8358）股票期貨契約（代號：PQF）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。