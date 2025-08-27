保險卓越獎 富邦金控旗下富邦產險、人壽共拿下12項大獎
保險業界兩年一度重要大獎「保險卓越獎」舉辦頒獎典禮，富邦金控旗下子公司富邦產險、富邦人壽再度獲得評審認證，於專業服務、公益關懷、數位創新，以及風控資安等展現領航業界的實力，榮獲5項金質獎、7項銀質獎，總計共拿下12項大獎。
富邦產險以優異表現於本屆榮獲「公益關懷卓越獎」金質獎、「風險管理卓越獎」金質獎、「人才培訓卓越獎」金質獎、「資訊應用卓越獎」銀質獎、「商品創新專案企畫卓越獎」銀質獎、「資訊安全推展卓越獎」銀質獎、及「新興風險保障商品推展卓越獎」銀質獎，共3項金質獎，4項銀質獎，總計7項大獎。
富邦產險總經理賴榮崇表示，隨著數位金融科技快速崛起，富邦產險以穩健且全面性的策略思維，從客戶需求出發，積極推展數位化服務與營運模式，在嚴謹的資安治理機制下，提供客戶「零接觸」的一條龍數位服務體驗，同時也運用大數據分析與人工智慧技術強化客戶關係管理及即時風險控管。
富邦人壽勇奪2金3銀共5項肯定，包括「風險管理專案企畫卓越獎」金質獎、「公益關懷專案企畫卓越獎」金質獎、「保戶服務卓越獎」銀質獎、「商品創新專案企畫卓越獎」銀質獎、「保障型商品推展卓越獎」銀質獎，持續締造卓越佳績，展現全方位的專業實力。
富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽今年已累計榮獲國內外超過30項獎項肯定，發揮「正向力量 豐富生命」的經營理念，積極響應金融大回饋與台灣社會共好，不斷開發符合民眾需求的創新保險商品，亦深化內部風險控管機制與資安防護。
