台灣保險卓越獎 凱基人壽獲頒三座銀獎

有保險業奧斯卡獎之稱的「臺灣保險卓越獎」，今日舉行頒獎典禮，凱基人壽獲頒「微型保險推展卓越獎」、「保戶服務專案企畫卓越獎」及「風險管理專案企畫卓越獎」共三座銀質獎榮耀。其中「微型保險推展卓越獎」已連續三屆獲得肯定，「保戶服務專案企畫卓越獎」亦是蟬聯獲獎。

凱壽從保戶視角出發，以「數位雙引擎」創新策略，在客戶關注的服務接觸點持續優化，藉由凱基人壽APP與e秘書服務平台，為客戶提供零時差一站式服務體驗。保單行事曆功能主動即時提醒保戶，享受科技便利的同時仍能感受到關懷的溫度；業界功能最完整的行動保全服務，涵蓋各類保單變更需求，可支援多張保單同時變更，以高度彈性及科技賦能實現「數位雙引擎」的服務願景。

微型保險是普惠金融重要一環，讓經濟弱勢家戶也能擁有基本保險保障。凱壽自103年起以主動捐贈方式，與各縣市政府及第三方社福團體共同合作推動微型保險，已連續十年獲金管會頒發微型保險競賽「業務績優獎」、連續五年獲「身心障礙關懷獎」，今年也已提供逾10萬名弱勢民眾享有微型保險基本保障。凱壽深知微型保險是弱勢民眾的第一張保單，當急難發生時，能第一時間張開安全守護網，助其即時獲得經濟協助，降低對家庭的衝擊，成為民眾的堅實後盾。