快訊

北市信義區4級地震！蔣萬安臉書秒發文 網讚「速度好快」

18縣市有感！21:11發生規模6地震 宜蘭、北市最大震度4級

「零日攻擊」導演羅景壬爆補助爭議 演總統的Janet反應曝光

台灣保險卓越獎 凱基人壽獲頒三座銀獎

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
凱基人壽實踐金融回饋，獲保險卓越獎三獎肯定，由保險局長王麗惠頒予凱基人壽執行副總蘇錦隆(右)。圖／凱基人壽提供
凱基人壽實踐金融回饋，獲保險卓越獎三獎肯定，由保險局長王麗惠頒予凱基人壽執行副總蘇錦隆(右)。圖／凱基人壽提供

有保險業奧斯卡獎之稱的「臺灣保險卓越獎」，今日舉行頒獎典禮，凱基人壽獲頒「微型保險推展卓越獎」、「保戶服務專案企畫卓越獎」及「風險管理專案企畫卓越獎」共三座銀質獎榮耀。其中「微型保險推展卓越獎」已連續三屆獲得肯定，「保戶服務專案企畫卓越獎」亦是蟬聯獲獎。

凱壽從保戶視角出發，以「數位雙引擎」創新策略，在客戶關注的服務接觸點持續優化，藉由凱基人壽APP與e秘書服務平台，為客戶提供零時差一站式服務體驗。保單行事曆功能主動即時提醒保戶，享受科技便利的同時仍能感受到關懷的溫度；業界功能最完整的行動保全服務，涵蓋各類保單變更需求，可支援多張保單同時變更，以高度彈性及科技賦能實現「數位雙引擎」的服務願景。

微型保險是普惠金融重要一環，讓經濟弱勢家戶也能擁有基本保險保障。凱壽自103年起以主動捐贈方式，與各縣市政府及第三方社福團體共同合作推動微型保險，已連續十年獲金管會頒發微型保險競賽「業務績優獎」、連續五年獲「身心障礙關懷獎」，今年也已提供逾10萬名弱勢民眾享有微型保險基本保障。凱壽深知微型保險是弱勢民眾的第一張保單，當急難發生時，能第一時間張開安全守護網，助其即時獲得經濟協助，降低對家庭的衝擊，成為民眾的堅實後盾。

保單 微型保險 凱基人壽

延伸閱讀

亞洲資產管理中心看見成效 OIU 壽險破了13個月零開單

上半年外幣保費 攀高

高資產專屬銷售 受矚目

投保9年一場空？新竹保險員詐235萬元全花光 一審判刑1年4月

相關新聞

「保險教父」郭文德獲終身成就獎 尹崇堯獻花：有代表性的精神領袖

財團法人保險事業發展中心主辦，被譽為保險業界奧斯卡獎的「第11屆台灣保險卓越獎」27日揭曉成績，有「保險教父」之稱的南山...

金管會推動金融平權 台企銀、王道銀雙雙獲選示範銀行

金管會持續推動金融友善服務，今（27）日主委彭金隆率銀行局長童政彰、財政部及衛福部官員，分別走訪台灣企銀復興分行及王道銀...

黃金期貨價再站上每盎司3,400美元 金礦股業績亮眼

美國總統川普欲開除美國聯準會理事庫克，再次引發投資人對聯準會獨立性的擔憂，激起投資人對黃金的信任需求，黃金期貨價再站上每...

老牌台股基金十年平均年化報酬18% 台廠 AI 商機長線可期

美國聯準會釋出9月降息可能，台股指數今年下半年漲幅9.2%，27日更急起直追，消息面影響短線行情，投資獲利更看長期趨勢，...

金居期貨投資人注意！期交所提醒注意金居期貨未沖銷部位總額規定

金居（8358）股價交易熱，使得期貨投資人要注意了！期交所特別提醒期貨交易人，注意金居期貨未沖銷部位總額規定。

期交所罕見提醒：注意金居期貨未沖銷部位總額的規定

臺灣期貨交易所表示，截至2025年8月26日一般交易時段收盤後，期交所掛牌的金居（8358）股票期貨契約（代號：PQF）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。