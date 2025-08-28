第一金證 捐贈屏東復康巴士

第一金證券昨（27）日捐贈屏東縣政府復康巴士一輛，以協助行動不便者外出無障礙。第一金證券表示，贈復康巴士是希望讓社會大眾更關注這個議題，為需要幫助的人帶來實質的支持與改變。

對於行動不便者而言，近在咫尺也是遙遠的距離，第一金證券希望盡一份心力，且選擇國境之南屏東縣，提升健康照護品質，打造行動無礙的社會。

屏東縣政府社會處表示，屏東縣身心障礙者超過5萬人，對復康巴士需求逐年攀升，2024年服務人次突破16萬，顯示這項服務已成為弱勢族群日常生活不可或缺的部分。縣內目前有107輛復康巴士，其中包含三輛旅遊專用復康巴士及一輛無障礙露營拖車，不僅提供就醫、復健等日常接送，也讓行動不便者能安全參與旅遊與休閒活動。

復康巴士設計使用年限為十年，但因使用頻繁，實際壽命往往更短，因此汰舊換新對維持服務品質至關重要，此次第一金證券捐贈的新車，將有效補充運能，讓更多偏鄉及醫療資源不足地區的民眾享有行動自由。

縣府感謝第一金證券的善舉，期盼能拋磚引玉，吸引更多企業與民間團體共同投入，攜手打造更完善的無障礙交通網絡，實踐「沒有距離的關懷」願景。

第一金證券指出，承襲第一金控（2892）「在地經營、在地關懷」的百年傳統，長期以來關注弱勢族群需求，近年來參與援助身心障礙、弱勢族群、復康巴士等公益活動，公司為更多需要幫助的人帶來實質支持與改變，讓他們感受到更多關愛與溫暖，並能夠更加融入社會。

響應聯合國永續發展目標（SDGs），第一金證券除積極將本身業務結合永續發展，也引導客戶一起實踐SDGs，2024年起推出「投資也能改變世界」專案，廣邀全體客戶共同參與，以小投資集結成大力量，透過客戶買進ESG商品，公司額外提撥捐贈金之創舉，獲得客戶熱烈響應，連續二年完成捐贈復康巴士計畫，未來將持續推出新專案邀請客戶參與。