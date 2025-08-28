元大證：買權證六法則

元大證券表示，面對下半年市場機會來臨，權證適合在波動時以小搏大，搭配操作，以增加投資效率及獲利空間，提醒新手在投資權證時應謹記「六大法則」，在擴大效益的同時，也避免不必要的損失。

以下為元大證券專訪紀要：

問：對下半年權證市場的展望為何？

美國總統川普最新關稅措施於8月7日正式實施，牽動短線市場情緒，引發全球金融市場動盪，各產業動態趨勢仍待觀察。不過AI與半導體前景受矚目，各產業應用需求強勁，預期未來仍有機會為市場帶來一波新動能。

問：針對新手權證投資人的提醒是什麼？

權證具備高槓桿、省資金、省稅的優點，只要選對股票看對方向，就可透過權證放大投資報酬。初入權證市場的新手投資人，買賣前要謹記「六大法則」:

一、不宜下市價單：買賣權證應以「限價單」交易，明確指定買賣價格，避免不必要的損失。

二、看錯要勇於停損：權證是高槓桿商品，高獲利也高風險，看錯時不要捨不得，一定要設停損點。

三、預期股票將漲跌才進場：權證有時間價值，短線進出較有利。

四、快到期的權證不要買：快到期且價平附近，時間價值有限，不適合新手投資人。

五、即將賣完的權證不要買：發行券商賣出超過八成以上的權證，可能無法善盡造市義務，權證價格易偏離合理價，買進容易吃虧。

六、選擇造市品質穩定的券商：元大證券致力提供優質的權證造市品質，主動公開每檔元大權證的「造市委買波動率」，讓投資人透過權證試算器，就能試算元大權證的「合理價」，確保投資權益。

問：元大權證部門的經營策略為何？

元大證券為了幫助投資人掌握最佳投資契機，將持續努力觀察市場需求調整發行策略，致力於提供多樣化的權證商品，讓每一位投資人都能找到適合自己的元大權證，擴大投資效益。