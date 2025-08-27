證交所連續二年參與台日創新高峰會 積極推動創新板上市業務

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所參與第四屆「2025台灣・日本創新高峰會」，宣傳台灣資本市場優勢。圖／臺灣證券交易所提供
臺灣證券交易所參與第四屆「2025台灣・日本創新高峰會」，宣傳台灣資本市場優勢。圖／臺灣證券交易所提供

臺灣證券交易所8月25日至26日第二度受邀參與由國家發展委員會指導的國家新創品牌Startup Island TAIWAN與東京都政府共同主辦第四屆「2025臺灣・日本創新高峰會」，宣傳台灣資本市場優勢，鼓勵創新企業善用台灣資本市場平台籌資發展，邁向國際。

台日創新高峰會為近年台日間相當具指標性的國際創業交流平台，這屆會議由國家發展委員會劉鏡清主任委員親自率團赴日本東京參與，會議主題涵蓋跨國創新經驗分享、CVC觀點對談、企業併購策略、與日本龍頭企業合作案例，及台灣、日本資本市場之專題分享，吸引多家來自台灣及日本的新創業者、風險投資（VC）、企業創投（CVC）及創業組織共襄盛舉。

證交所於高峰會中向與會企業及投資人說明台灣資本市場表現、上市機制、供應鏈聚落優勢及資本市場資源與服務，協助企業評估將台灣納入上市籌資布局的可行性。證交所長期支持政府產業發展政策，高度關注創新企業上市議題，2021年推出創新板，持續鼓勵優質創新企業提早進入資本市場籌資成長，致力打造「亞洲創新企業掛牌聚落」。這次與會新創涵蓋人工智慧（AI）、智慧醫療、數位科技、半導體、智能駕駛及金融科技等多元領域，正符合創新板所重視的前瞻新經濟產業特質，未來亦將積極爭取相關潛力企業在台上市。

證交所持續提升台灣資本市場國際能見度，2025年已攜手創新創業生態圈夥伴多次赴新加坡、日本及韓國等地，參與指標性新創展會並舉辦資本市場主題交流。此次參與台日創新高峰會，除深化與日本新創圈的連結及互動，亦期望拓展潛在上市案源，協助企業藉由資本市場挹注資源與動能，募集資金、吸引人才，並進一步拓展國際市場，共同推動臺灣經濟與產業持續轉型升級，助力打造軟、硬、韌實力兼具的智慧科技島。

