南山人壽、南山產物奪台灣保險卓越獎共7項大獎

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
南山人壽前董事長郭文德(右)榮獲「終身成就卓越獎」，由副總統蕭美琴親自頒獎。圖／南山人壽提供
南山人壽前董事長郭文德(右)榮獲「終身成就卓越獎」，由副總統蕭美琴親自頒獎。圖／南山人壽提供

南山人壽、南山產物作為永續健康領航者，今日獲頒第11屆台灣保險卓越獎共7項大獎，前董事長郭文德則獲頒「終身成就卓越獎」。

「臺灣保險卓越獎」被譽為台灣保險業的奧斯卡獎，南山人壽及南山產物表現亮眼，南山人壽獲得「商品創新專案企畫卓越獎-壽險組」銀質獎、「人才培訓卓越獎-壽險組」銀質獎、「保戶服務卓越獎-壽險組」銀質獎、「公益關懷卓越獎-壽險組」銀質獎。南山產物則抱回「保戶服務卓越獎-產險組」金質獎、「商品創新專案企畫卓越獎-產險組」銀質獎，以及「人才培訓專案企畫卓越獎-產險組」銀質獎。

而由主辦單位特別設置之「終身成就卓越獎」，則由南山人壽前董事長郭文德獲得。郭文德1970年加入南山人壽，歷任多項重要職務，並在2003年及2011年兩度出任董事長。積極參與業界事務，推動保險教育與人才培育，對提升整體產業專業度與建立正向形象貢獻卓著，引領臺灣保險業走向專業化及轉型升級。

南山人壽持續以「永續健康」為核心，推動公益關懷。以南山人壽慈善基金會為平台，推動「南山慈善基金醫療關懷計畫」，迄今總捐款金額累計5.5億元，協助逾4.7萬名弱勢病患就醫；啟動「原鄉關懷列車」，每年前進10個偏鄉部落，幫助消弭健康不平等、提升原鄉健康力；發揮本業職能，自2014年迄今，累計捐贈微型保險保費超過1.2億元，協助超過58萬人次弱勢民眾享有基本保障，撐起風險防護網。

展望未來，南山人壽、南山產物將發揮保險業的核心職能，致力提供客戶溫暖的關懷服務及多元創新的保險商品，與保戶、社會大眾共好，共同創建美好的未來。

