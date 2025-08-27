南山人壽、南山產物奪台灣保險卓越獎共7項大獎
南山人壽、南山產物作為永續健康領航者，今日獲頒第11屆台灣保險卓越獎共7項大獎，前董事長郭文德則獲頒「終身成就卓越獎」。
「臺灣保險卓越獎」被譽為台灣保險業的奧斯卡獎，南山人壽及南山產物表現亮眼，南山人壽獲得「商品創新專案企畫卓越獎-壽險組」銀質獎、「人才培訓卓越獎-壽險組」銀質獎、「保戶服務卓越獎-壽險組」銀質獎、「公益關懷卓越獎-壽險組」銀質獎。南山產物則抱回「保戶服務卓越獎-產險組」金質獎、「商品創新專案企畫卓越獎-產險組」銀質獎，以及「人才培訓專案企畫卓越獎-產險組」銀質獎。
而由主辦單位特別設置之「終身成就卓越獎」，則由南山人壽前董事長郭文德獲得。郭文德1970年加入南山人壽，歷任多項重要職務，並在2003年及2011年兩度出任董事長。積極參與業界事務，推動保險教育與人才培育，對提升整體產業專業度與建立正向形象貢獻卓著，引領臺灣保險業走向專業化及轉型升級。
南山人壽持續以「永續健康」為核心，推動公益關懷。以南山人壽慈善基金會為平台，推動「南山慈善基金醫療關懷計畫」，迄今總捐款金額累計5.5億元，協助逾4.7萬名弱勢病患就醫；啟動「原鄉關懷列車」，每年前進10個偏鄉部落，幫助消弭健康不平等、提升原鄉健康力；發揮本業職能，自2014年迄今，累計捐贈微型保險保費超過1.2億元，協助超過58萬人次弱勢民眾享有基本保障，撐起風險防護網。
展望未來，南山人壽、南山產物將發揮保險業的核心職能，致力提供客戶溫暖的關懷服務及多元創新的保險商品，與保戶、社會大眾共好，共同創建美好的未來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言