新安東京海上產險榮獲保險卓越獎四項大獎肯定

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

由金管會指導、保發中心主辦，被譽為保險業界國家級獎項的第十一屆「臺灣保險卓越獎」於27日揭曉得獎名單，新安東京海上產險一舉榮獲「資訊安全推展卓越金質獎」、「住宅地震保險推展卓越金質獎」、「保戶服務專案企畫卓越銀質獎」、「公益關懷專案企畫卓越銀質獎」，共2金2銀四項大獎，展現出在建構堅實資安防護、致力社會公益關懷、精進保險服務品質等深獲肯定。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，承襲主要股東國際級專業保險領導者—日本東京海上集團的國際保險專業知識與經驗，一直以來努力不懈協助社會大眾應對各項風險、用心守護消費者最珍視的財產。身為「風險守護者」，面對數位金融時代，新安東京海上產險除導入數位工具應用於客戶保險服務上，更強化自身資安制度，建置嚴謹的管理監控制度，以提供保戶最堅實、完整的資安防護。值得一提的是，新安東京海上產險是國內少數在資安管理、個資保護、營運持續獲得三項ISO認證的保險公司，獲頒「資訊安全推展卓越金質獎」，可謂實至名歸。

配合政府政策發展積極推廣住宅地震保險以提升國人生命及財產安全保障，而榮獲本屆「住宅地震保險推展卓越金質獎」。在堅守保險專業賦能之餘，新安東京海上產險亦不忘秉持「以互助之心 匯善行之力」公益信念，近年來針對高齡長者、原住民、身障等弱勢金融消費族群展開全方位保險防詐公益宣導專案，透過線上創新數位工具結合線下實體公益宣導講座，以此突破數位落差的限制，確保更多弱勢民眾都擁有獲取平等的保險知識權益。此專案於去年榮獲金管會主辦「金融教育貢獻-最佳薪橋獎」殊榮，今年再獲頒台灣保險卓越獎「公益關懷專案企畫卓越銀質獎」，更彰顯出在保險防詐公益宣導上的優異成效。

此外，許多企業正面臨著極端氣候、淨零轉型等營運關鍵風險，新安東京海上產險察覺傳統風險移轉的方式已不足以協助企業客戶有效地管控風險，故推出更全面且完善的「損害防阻專案」，包括電力節能、天災韌性優化服務及舉辦相關研討會與風險管理課程，提供企業客戶全方位的永續韌性解決方案，此次榮獲「保戶服務專案企畫卓越銀質獎」，更是對損防團隊的一大肯定。

保險 產險

