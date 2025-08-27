金管會推動友善金融 彭金隆率隊視察台企銀、王道銀行

台企銀和王道銀行2銀行今年獲選為金融友善服務標竿示範銀行，金管會主委彭金隆今天協同財政部、衛福部前往視察。彭金隆指出，期待金融業提供友善金融服務措施，讓不同需求民眾都可獲得良好服務。

彭金隆今天偕同財政部政務次長阮清華及衛福部社會及家庭署組長尤詒君，分別前往台企銀復興分行與王道銀行營業部，視察業者無障礙設施與友善金融服務。

彭金隆會後受訪時表示，金管會協同各部會推動友善金融與普惠金融服務，每一年透過衛福部以及個別身障別團體實際走訪，選出具代表性銀行作為示範點，透過活動鼓勵，期待金融業持續提供友善金融服務措施，讓具有不同需求的民眾都能獲得友善金融服務。這次視察，2家業者都投入很多心力，也具有成效，期待推廣出去，也讓外界知道努力成果。

金管會銀行局局長童政彰說明，今天走訪2銀行，許多措施都環繞在「平權」的概念，包括身心障礙者、外國民眾、新住民等，金融服務應該針對不同受眾需求進行設計。彭主委也勉勵2家業者，金融業是特許行業，背後不僅有主管機關的特許執政，也有社會大眾給的信任執照，盼業者取之於社會、用之於社會。

彭金隆今天上午先到台灣企銀復興分行視察，在台企銀董事長李嘉祥及總經理李國忠陪同下，體驗操作報讀擴視機、容膝式ATM、升降桌等無障礙設施。

李嘉祥表示，秉持公平待客原則並積極響應普惠金融政策是台企銀重要職責，將以復興分行作為示範點，把友善措施推廣至其他分行。

台企銀指出，無障礙金融服務包含設置容膝式ATM，供輪椅族近身操作，且增設輔助桌面螢幕，改善角度反光問題及增加操作便利性。全台逾400台ATM預計2026年底前全數更新為視障語音ATM；聽語障客戶可掃描QR Code啟動文字客服，且有真人文字客服24小時全天協助。

王道銀行（O-Bank）獲選為2025年金融友善服務標竿示範銀行，彭金隆今天也前往王道銀行營業部視察無障礙環境，並體驗各項金融友善服務，由王道銀行董事長駱怡君與總經理李芳遠共同接待。

駱怡君會後受訪時表示，為了跟聽障人士做最好溝通，也提供視訊客服人員手語課程，讓客服人員可上。另外，通常去銀行要抽號碼牌，王道銀採取「無紙化」服務，透過系統穿著辨識，若民眾沒聽到叫號聲，櫃檯人員也可以到座位區親自找到客戶，也是一大特色。

王道銀表示，除了在各分行提供全面代（免）填單服務、即時視訊或預約現場手語翻譯服務外，另外也設置有「友善樂齡無障礙服務櫃台、無障礙服務貴賓室」，凡經行員主動關懷客戶需求或經客戶取號點選友善樂齡優先服務後，將由專人協助引導客戶到專責服務櫃台優先辦理，或親自陪同客戶至無障礙貴賓室完成非現金交易服務。