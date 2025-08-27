台灣人壽、中國信託產險 榮獲《保險卓越獎》3大獎

中信金（2891）旗下台灣人壽與中國信託產險榮獲第11屆「臺灣保險卓越獎」三大獎殊榮，台灣人壽憑藉數位轉型、資安治理傑出表現，拿下「資訊應用卓越獎」、「資訊安全推展卓越獎」雙銀質獎；中國信託產險亦榮獲「強制汽車責任保險推展卓越獎」銀質獎，卓越服務深獲肯定。

「保險卓越獎」由財團法人保險事業發展中心主辦，被譽為臺灣保險界最高榮譽國家級獎項，副總統蕭美琴、金管會彭金隆主委、保險局王麗惠局長、保發中心黃泓智董事長27日出席頒獎典禮；台灣人壽幕僚長許鴻儒資深副總經理、資訊處處長王寧芳副總經理、資安長詹中傑副總經理及中國信託產險陳正煌總經理共同見證榮耀時刻。

台灣人壽以客戶為中心，將人工智慧科技應用於高齡服務、客戶理賠、金融生活圈、客戶健康管理等領域，首創「高齡錄音AI智能質檢」系統，即時將業務員與客戶對答音檔轉成文本，提升覆審效率、避免多次打擾客戶；「理賠AI智能平台」則結合區塊鏈技術，提供多元進件管道，化繁為簡解決理賠痛點；此外亦是首家參與行政院數位發展部創新實證的壽險業，跨產業結盟打造「運動數據創新應用生態系」，將外溢保單連結運動數據，以抵減保費激勵保戶健康管理，更串連近3,500家企業加入「TeamWalk APP」職場健康生態圈，創新數位賦能與服務碩果斐然，榮獲「資訊應用卓越獎」銀質獎。

在資安治理亦持續領先同業，台灣人壽率先成立直隸總經理的專責單位，統籌資安管理與個資管理，資安策略更落實金管會「金融資安行動方案」、「保險業資安監理重點」及國際資安標準與框架，2024年成為臺灣第一家全公司通過ISO 27001、ISO 27701、BS 10012國際標準的壽險公司。資安治理不僅以客戶權益為先，更結合防詐舉措與教育，與三大電信業者合作「68688」官方專屬短碼簡訊，保障保戶免於釣魚簡訊詐騙，並與刑事局、調查局等公部門協力建立聯防機制，有效提升資安監控；官網亦設置防詐專區、成立防詐特攻隊，多元推廣防詐識詐金融教育，拿下「資訊安全推展卓越獎」銀質獎。

中國信託產險積極落實強制險管理政策，秉持「強制汽車責任保險」是保障交通事故受害者基本權益的重要制度、推動社會公平與穩定關鍵力量的理念，持續優化重覆投保處理流程、推廣電子式保險證，並強化到期未續保案件追蹤機制，確保保障不中斷；在理賠方面亦提升追償效率與理賠案管理品質，讓保戶在事故發生後迅速獲得合理補償，不僅在金融管理監督委員會強制險差異化管理評核中，連續三年榮獲A級肯定，為近三年唯一每年穩居前三名的產險業者，今年更贏得「強制汽車責任保險推展卓越獎」銀質獎。

台灣人壽、中國信託產險秉持「待客如親」服務理念，深化資訊整合及數位應用力，精進公平待客服務，未來將優化創新數位服務，卓越客戶體驗，成為「保險卓越」的標竿企業。