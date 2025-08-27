市場觀望美通膨數據 新台幣連2貶收30.582元

快訊

中央社／ 台北27日電
新台幣兌美元連2貶，今天收盤收在30.582元，貶值2.7分。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
市場對美國聯準會降息的樂觀情緒散去，轉為觀望即將公布的美國通膨數據，新台幣兌美元連2貶，今天收盤收在30.582元，貶值2.7分，交投量能清淡，台北及元太外匯市場總成交金額12.785億美元。

美國總統川普宣布解除聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）職務，聯準會獨立性受到質疑，美元一度走弱，但隨後又反彈，亞幣承壓。

台灣今天股匯不同調，台股在美股收高激勵下，開高走揚，終場加權指數收在24519.9點，上漲214.8點，創下收盤歷史新高。

新台幣匯率則延續貶勢，今天以30.57元開盤，雖然出口商進場拋匯，一度拉動新台幣翻揚，盤中最高升抵30.535元，但美元指數走高，外資午後偏向匯出，匯價再度翻貶，終場收在最低30.582元。

外匯交易員表示，美國經濟浮現陰霾，市場關注聯準會到底會加快降息，還是根據經濟數據而定，維持審慎步調，這也讓本週將公布的美國7月個人消費支出物價指數（PCE）更受矚目，因此今天匯市量縮觀望，新台幣也延續貶勢。

央行統計，美元指數今天續揚0.14%，亞幣跌多漲少，呈現盤整格局，人民幣、韓元分別小漲0.03%及0.09%，日圓貶0.04%，新台幣貶值0.09%，越南盾、新加坡幣也都小幅貶值。

相關新聞

「保險教父」郭文德獲終身成就獎 尹崇堯獻花：有代表性的精神領袖

財團法人保險事業發展中心主辦，被譽為保險業界奧斯卡獎的「第11屆台灣保險卓越獎」27日揭曉成績，有「保險教父」之稱的南山...

金管會推動金融平權 台企銀、王道銀雙雙獲選示範銀行

金管會持續推動金融友善服務，今（27）日主委彭金隆率銀行局長童政彰、財政部及衛福部官員，分別走訪台灣企銀復興分行及王道銀...

黃金期貨價再站上每盎司3,400美元 金礦股業績亮眼

美國總統川普欲開除美國聯準會理事庫克，再次引發投資人對聯準會獨立性的擔憂，激起投資人對黃金的信任需求，黃金期貨價再站上每...

老牌台股基金十年平均年化報酬18% 台廠 AI 商機長線可期

美國聯準會釋出9月降息可能，台股指數今年下半年漲幅9.2%，27日更急起直追，消息面影響短線行情，投資獲利更看長期趨勢，...

金居期貨投資人注意！期交所提醒注意金居期貨未沖銷部位總額規定

金居（8358）股價交易熱，使得期貨投資人要注意了！期交所特別提醒期貨交易人，注意金居期貨未沖銷部位總額規定。

期交所罕見提醒：注意金居期貨未沖銷部位總額的規定

臺灣期貨交易所表示，截至2025年8月26日一般交易時段收盤後，期交所掛牌的金居（8358）股票期貨契約（代號：PQF）...

