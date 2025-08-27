市場觀望美通膨數據 新台幣連2貶收30.582元

市場對美國聯準會降息的樂觀情緒散去，轉為觀望即將公布的美國通膨數據，新台幣兌美元連2貶，今天收盤收在30.582元，貶值2.7分，交投量能清淡，台北及元太外匯市場總成交金額12.785億美元。

美國總統川普宣布解除聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）職務，聯準會獨立性受到質疑，美元一度走弱，但隨後又反彈，亞幣承壓。

台灣今天股匯不同調，台股在美股收高激勵下，開高走揚，終場加權指數收在24519.9點，上漲214.8點，創下收盤歷史新高。

新台幣匯率則延續貶勢，今天以30.57元開盤，雖然出口商進場拋匯，一度拉動新台幣翻揚，盤中最高升抵30.535元，但美元指數走高，外資午後偏向匯出，匯價再度翻貶，終場收在最低30.582元。

外匯交易員表示，美國經濟浮現陰霾，市場關注聯準會到底會加快降息，還是根據經濟數據而定，維持審慎步調，這也讓本週將公布的美國7月個人消費支出物價指數（PCE）更受矚目，因此今天匯市量縮觀望，新台幣也延續貶勢。

央行統計，美元指數今天續揚0.14%，亞幣跌多漲少，呈現盤整格局，人民幣、韓元分別小漲0.03%及0.09%，日圓貶0.04%，新台幣貶值0.09%，越南盾、新加坡幣也都小幅貶值。