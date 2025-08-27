台灣保險卓越獎 新安東京海上產險拿下二金二銀

保發中心主辦保險業界國家級獎項的第11屆「台灣保險卓越獎」27日頒獎，新安東京海上產險獲「資訊安全推展卓越金質獎」、「住宅地震保險推展卓越金質獎」、「保戶服務專案企畫卓越銀質獎」、「公益關懷專案企畫卓越銀質獎」，共二金二銀四項大獎。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，面對數位金融時代，新安東京海上產險除導入數位工具應用於客戶保險服務上，更強化自身資安制度，建置嚴謹的管理監控制度，以提供保戶最堅實、完整的資安防護。新安東京海上產險是國內少數在資安管理、個資保護、營運持續獲得三項ISO認證的保險公司。

配合政府政策發展積極推廣住宅地震保險以提升國人生命及財產安全保障，而榮獲本屆「住宅地震保險推展卓越金質獎」。

此外，許多企業正面臨著極端氣候、淨零轉型等營運關鍵風險，新安東京海上產險察覺傳統風險移轉的方式已不足以協助企業客戶有效地管控風險，故推出更全面且完善的「損害防阻專案」，包括電力節能、天災韌性優化服務及舉辦相關研討會與風險管理課程，提供企業客戶全方位的永續韌性解決方案，此次榮獲「保戶服務專案企畫卓越銀質獎」，更是對損防團隊的一大肯定。