信託業推動信託2.0評鑑 11家業者獲績效優良銀行

信託業第四期頒獎典禮暨研討會於8月27日舉辦，行政院院長卓榮泰出席典禮致詞時表示，肯定信託業對台灣經濟發展的貢獻，金融支持至關重要，面對超高齡社會的挑戰，個人利用「信託」規劃老年生活財產運用，對高齡者尤其重要。

安養信託等資產管理制度，能保障長者經濟自主與生活品質，截至目前受益人數已近20萬人，累積金額達1,579億元，這是社會文明進步的重要象徵，卓榮泰也表示，自己要開立TISA帳戶跟安養信託帳戶。

金管會主委彭金隆表示，金管會推動「信託2.0計畫」，四大面向包括法規鬆綁、商品創新、人才培育、社會認知都有長足的進步，信託已逐步融入社會，成為很重要因應社會變化的工具。透過「金融大回饋」，期使金融業的發展帶動全國經濟，利用預開型安養信託優惠，降低民眾規劃老後生活的門檻，兼顧財產安全與防詐功能，在公私協力之下，我國信託制度將持續向前邁進，展現金融業回饋社會的具體行動。

本期獲頒「最佳信託獎」為兆豐銀、合庫銀、及中信銀；「安養信託獎」A組則為ㄧ銀、彰銀、土銀、兆豐銀、華銀及臺銀，「安養信託獎」B組為遠東銀及三信銀；「員工福利信託獎」為中信銀、合庫銀及玉山銀；「信託業務創新獎」為中信銀、彰銀及玉山銀；「信託結盟獎」為合庫銀、兆豐銀(並列第一)、一銀及華銀，由11家銀行榮獲21獎項，受獎銀行皆由董事長或總經理親自出席受獎。

信託公會理事長邱月琴理事長表示，為期四年的信託2.0全方位信託推動計畫已為我國信託業務順應高齡化潮流奠定穩固基礎。隨著臺灣邁入超高齡社會，業者持續透過產品創新、跨業合作與科技應用，設計更貼近人生各階段需求的信託服務，展現全方位發展動能。