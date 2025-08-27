金管會推動金融平權 台企銀、王道銀雙雙獲選示範銀行

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
金管會主委彭金隆（左5）率銀行局局長童政彰等部會成員，並偕同衛生福利部代表官員，蒞臨王道銀行視察金融友善服務。圖／王道銀行提供
金管會持續推動金融友善服務，今（27）日主委彭金隆率銀行局長童政彰、財政部及衛福部官員，分別走訪台灣企銀復興分行及王道銀行營業部，實地體驗無障礙設施與各項友善服務。彭金隆表示，希望藉由觀摩活動，鼓勵金融業者持續優化，讓各種需求的民眾都能獲得平等便利的金融體驗。

台灣企銀復興分行配備報讀擴視機、容膝式ATM、升降桌等設施，並設有友善服務專區，提供口述免填單與即時手語翻譯。報讀擴視機可放大文字、調整對比並具語音報讀功能，兼顧隱私與便利。董事長李嘉祥強調，公平待客與普惠金融是該行職責，將以復興分行為示範點，逐步推廣至全台分行，並計畫於115年底前完成逾400台視障語音ATM更新。

王道銀行則長期推動普惠金融，獲選為2025年金融友善服務標竿示範銀行。董事長駱怡君與總經理李芳遠今日陪同主管機關參訪，展現該行落實成果。王道銀成立公平待客推行委員會，由總經理擔任主席，定期向董事會報告，確保服務持續精進。

在臨櫃服務上，王道銀提供代（免）填單、即時手語翻譯、友善樂齡櫃台及無障礙貴賓室，並備有易讀手冊、字卡、放大鏡、輪椅及導盲犬告示等輔助工具，協助不同需求的客戶獲得完整服務。數位面則提供線上開戶、轉帳、繳費與基金申購等功能，並打造「金融友善專區」，導入定位點、快捷鍵、語音導覽與高對比介面等設計，並獲數位發展部「無障礙網頁AAA標章」最高認證。

童政彰強調，金融平權不應僅是補償，而是制度性地移除障礙，讓民眾能自主、安全地使用金融服務。

董事長 總經理 王道銀行

