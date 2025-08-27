信託業推動信託2.0評鑑 11家業者獲績效優良銀行

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

金管會於109年9月1日發布信託2.0「全方位信託」推動計畫，為期四年至113年底屆期，績效斐然，為獎勵績效優良銀行於114年辦理第4期評鑑獎勵活動，設立五大評鑑獎項，持續鼓勵業者發展與時俱進之信託服務。第4期頒獎典禮暨研討會於27日隆重舉辦。

本期獲頒「最佳信託獎」為兆豐銀、合庫銀、及中信銀；「安養信託獎」A組則為ㄧ銀、彰銀、土銀、兆豐銀、華銀及臺銀，「安養信託獎」B組為遠東銀及三信銀；「員工福利信託獎」為中信銀、合庫銀及玉山銀；「信託業務創新獎」為中信銀、彰銀及玉山銀；「信託結盟獎」為合庫銀、兆豐銀(並列第一)、一銀及華銀，由11家銀行榮獲21獎項，受獎銀行皆由董事長或總經理親自出席受獎。

信託公會理事長邱月琴表示，為期四年的信託2.0全方位信託推動計畫已為我國信託業務順應高齡化潮流奠定穩固基礎。信託公會攜手會員與聯合信用卡中心合作建置「信託資訊交換平台」，將大幅強化信託帳戶支付交易功能，不僅促進信託支付的便利性也有效提升高齡資金的流動性，為國內信託業注入數位轉型新動能。

信託公會秘書長呂蕙容表示，配合「信託業務發展策略藍圖」所提出「創新、普惠、永續」之三大核心目標，未來將透過「信託業務發展評鑑」持續鼓勵信託業結合跨部門、跨業與異業結盟資源，運用數位技術創新發展多元信託服務及提升營運效率，滿足超高齡社會之多元發展需求，善盡社會責任。

