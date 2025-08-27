「保險教父」南山人壽前董座郭文德獲終身成就獎 尹崇堯親自獻花

財團法人保險事業發展中心主辦，被譽為保險業界奧斯卡獎的「第11屆台灣保險卓越獎」27日揭曉成績，有「保險教父」之稱的南山人壽前董事長郭文德獲頒「終身成就獎」殊榮，南山人壽董事長尹崇堯親自出席獻花。

郭文德致詞時表示，非常榮幸能夠參與此次盛會，心中非常的感動與感激，他從事保險工作前後超過60年，秉持著一個單純簡單的心情來從事這個工作，他一生都強調「保險」是一個無限大的事情，每年收到龐大的保費，其運用與資產負債的匹配，是當前保險工作重點，尤其風險的管理跟資產的運用，簡單說，我們收的是台幣，但有很多保單是外幣保單，如何讓保險業收到的保費能夠穩定，對社會對保戶有所交代，是當前保險最大的挑戰，這跟以前保險完全不一樣，因為當初沒有人會想到，保險會遇到外匯風險。

郭文德說，他個人從事保險行業，一直以「服務至上，誠信第一」作為鼓勵，當沒有發生任何事情時，沒有人會感覺保險的重要性，因為沒有發生功能，但等事情發生時已經來不及，因此服務隨時都有需要，誠信更要無時無刻存在。

郭文德回憶，60年前他第一次到台灣，當時公司負責人對他說「我就把公司交給你，該怎麼做，由你做主」，因此他提出誠信第一服務至上的精神，公司在這個前提下逐漸長大，成為可以左右保險業的公司。他也感性的提到，「自己這一生感到最大的光榮，就是有機會服務於保險業，更有機會在台灣社會服務。」

談及郭文德董事長，南山人壽董事長尹崇堯指出，「他在南山人壽的業務員通路，是一位非常有代表性的精神領袖。」而尹崇堯也在頒獎後親自獻花，恭賀郭文德獲頒「終身成就獎」。

南山人壽總經理范文偉表示，郭文德先生對南山保險的貢獻非常卓著，因為他等於一生都奉獻在保險業，甚至貢獻在AIA跟南山人壽，對保險業的專業提升也有非常卓越且明顯的貢獻。范文偉指出，在對待員工方面，「他非常好，對員工就好像對自己的子女一般的照顧，且有非常多的教導，給予很多的啟示，因為他基本上的視野很廣，因為他來自於AIA， 是一間國際保險公司，因此會有很多跟一般的主管不一樣的想法。」

保發中心指出，郭文德董事長於民國59年來到台灣、加入南山人壽，2003年與2011年兩度擔任董事長，任內推動保險專業化、普及風險管理觀念，讓保險滲透度達到國際領先水準，他也引進國際先進的保險專業與訓練、培育無數人才，建立台灣保險業的專業形象。