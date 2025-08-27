菲律賓成製造業新熱點 勤業眾信：投資設廠須留意租稅優惠實務

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
「製造業新佈局：菲律賓投資設廠、稅務及金融環境解析」論壇。圖／業者提供
隨著全球製造業版圖重組，菲律賓因政策優惠與產業優勢，快速成為台商布局海外的新焦點。勤業眾信27日舉辦「製造業新佈局：菲律賓投資設廠、稅務及金融環境解析」論壇，攜手中國信託銀行（CTBC Bank）、仲量聯行（JLL）及菲律賓開發商 Aboitiz，從稅務、金融到不動產多角度解析，協助企業掌握全球供應鏈轉移契機。

菲律賓近年推動《CREATE MORE》政策，延長免稅年限、擴大適用產業，並簡化行政流程，使出口導向企業能有效降低生產與營運成本。此外，身為東協成員國，企業在菲律賓設廠還可享受區域零關稅，形成「避險與增值」的雙重優勢。

勤業眾信台商全球投資布局服務團隊負責人許嘉銘指出，台商在菲律賓投資，除了掌握當地最新稅務規定，也需留意台灣近期法令變化，如受控外國公司（CFC）制度的導入，並建立合適的投資架構。雖然菲律賓提供多種租稅優惠，但企業在申請時必須符合主管機關的實務審查，並備妥完整文件，以降低不合規風險與罰款。

仲量聯行台灣投資部資深副總經理吳瑤華表示，菲律賓已是東南亞成長最快的經濟體之一，包括金寶（2312）、建準（2421）、亞弘電（6201）、光聖（6442）、Epson、英特爾、三星、華碩（2357）、緯創（3231）、日月光（3711）等國際企業都已設廠。隨著供應鏈完善，產業聚落逐漸成形。在美國對台產品課徵20%對等關稅的背景下，透過菲律賓分散市場與成本風險，將成為台企的重要策略。

中國信託銀行菲律賓子行台商組業務主管葉豐瑞指出，菲律賓是中信銀行海外金融布局的重要據點。該行已與菲律賓經濟區管理局（PEZA）簽署合作備忘錄，可結合國際網絡與金融專業，為企業提供便捷資金管道與國際化服務。

Aboitiz InfraCapital 經濟地產副總裁 Monica Lorenzana Trajano 表示，Aboitiz園區不僅提供工業用地，更結合基礎建設、政策支持與合作文化，協助台灣企業在菲律賓建立長期、具全球競爭力的營運據點。她強調，未來將持續深化台菲合作，催生更多成功案例。

勤業眾信台商全球投資布局服務團隊負責人許嘉銘。圖／業者提供
台商 菲律賓

