永豐iWish智能服務 全台分行全面啟用

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐銀行引領業界、創新應用AI Agent（人工智慧代理）推出「永豐iWish」智能服務，27日起，正式於全台125家分行上線啟用。

永豐銀行表示，永豐iWish本（8）月初於全台10家分行，包括永豐銀行營業部、城中、南門、鶯歌、內壢、北桃園、新竹、南台中、北台中及北高雄共10家分行。展開試營運，近9成客戶願意再次使用此服務；客戶透過永豐iWish直接以口述表達需求，並依AI Agent引導提供語音、文字或圖片等資訊，自動完成新臺幣存款、提款、匯款及轉帳等預填表單作業，打造直覺式臨櫃服務體驗、同步提升交易作業效率。

為優化分行臨櫃金融交易的表單繁瑣輸入流程，永豐銀行表示，永豐iWish首創導入金融交易場景的GAI（生成式人工智慧）服務，透過對話式AI Agent快速理解客戶口述語句，同步運用GAI圖像辨識能力，提升填單作業準確度、加速臨櫃交易效率並有效縮短客戶等待時間。

以轉帳為例，永豐iWish可依客戶口述的轉帳帳戶及金額或轉帳資訊截圖，精準辨識並自動填入表單對應欄位，確認資訊無誤即由系統生成二維條碼，再交由櫃員核對即完成交易。

永豐iWish試營運迄今完成逾千筆交易，近9成客戶願意再次使用；永豐銀行指出，全台分行正式啟用永豐iWish，有助分行臨櫃新臺幣存款、提款、轉帳及匯款等四大交易，未來亦將持續擴展應用、優化互動服務。

AI 永豐銀行 人工智慧

