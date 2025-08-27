金管會拚金融友善 主委彭金隆率隊視察兩銀行

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

為持續推動金融友善，金管會主委彭金隆、財政部次長阮清華和衛福部官員今實地視察台企銀（2834）和王道銀（2897）無障礙設施、及各項金融友善服務情況。彭金隆說，藉此活動希望鼓勵並期待各銀行持續提供友善金融服務改進措施，讓各種需求民眾都能獲得友善、良好的金融服務。

彭金隆說，今天觀摩參訪，看到這兩家金融機構投入很多各種無障礙設施、金融友善服務，期待把這樣精神推廣出去，讓社會知道金融業在友善和普惠金融上做的努力。

金管會每年都會透過衛福部和各障別身障團體實際走訪各金融機構，選出幾家代表性銀行或分行做為示範點。

台企銀和王道銀行是2025年獲選為金融友善服務標竿的示範銀行。其中王道銀行推「無紙化」叫號並透過穿著辨識，讓櫃台行員可識別客戶，甚至親自找到客戶。

王道銀也要求客服學習手語，能在第一時間視訊時，面對聽障者，透過手語做溝通，也是一大主打特色。

銀行局長童政彰說，台企銀與王道銀無障礙設施與金融友善服務，都展現了「平權」。

他認為「金融平權」不應只從補償角度思考，而是要從制度面移除使用障礙。

例如身障者使用ATM，過去銀行常將機台設於警局旁視為保護，但真正的平權，應是讓每個人都能獨立使用金融服務，不需依賴。

