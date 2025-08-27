永豐金證券響應集保「投票逐案揭露平台」 展現永續承諾

為展現機構投資人對責任投資的承諾與深化盡職治理的決心，永豐金證券積極響應臺灣集中保管結算所「投票逐案揭露平台」，成為銀證型民營金控中首家參與的券商。永豐金證券2018年7月簽署「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」，自2019年起每年參與被投資公司股東會議案投票的比重均達100%，穩居業界領先地位。

永豐金證券深刻了解機構投資人對資本市場與被投資企業的深遠影響，主動加入臺灣集保結算所「投票逐案揭露平台」，目前已揭露2024年參與持有股票公司的股東會投票決定與理由。此舉不僅呼應主管機關推動的「股東行動主義」與「上市櫃永續發展行動方案」，更彰顯永豐金證券身為機構投資人的高度自我要求，透明揭露如何審慎行使投票權，展現對被投資公司盡職治理的堅定承諾。

在永續發展的實踐上，永豐金證券秉持母公司永豐金控的永續理念，聚焦「深化永續治理架構」、「透明永續資訊揭露」，及「加速綠色金融商品與實踐盡責投資」。透過機構投資人的正面影響力，永豐金證券將永續理念進一步延伸至被投資企業，希望促進整體企業的永續發展。

自2019年以來，永豐金證券逐年修訂「責任投資管理要點」，並於2020年更制定「盡職治理政策」，依據企業經營利益、股東價值及ESG原則行使投票權，公司每年發布盡職治理報告書，詳盡揭露履行盡職治理的各項成果。自2021至2024年，永豐金證券連續四年榮獲證交所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，展現其在責任投資上的卓越表現。

永豐金證券指出，2024年公司更加關注與評估被投資公司的ESG資訊，落實事前檢視與事後追蹤，完善責任投資制度。新增「關係企業與客戶利益衝突管理」原則，並依據 ESG 三大面向（環境、社會、公司治理）明訂股東會投票支持與反對的原則，進一步強化投資透明度與治理責任。秉持母公司永豐金控「翻轉金融，共創美好生活」的願景，永豐金證券將持續發揮機構投資人影響力，將 ESG 永續議題納入長期投資考量，提升公司與股東整體利益，促進資本市場健全發展。