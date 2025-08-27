柏瑞投信攜手中信銀行 共同推廣「財富全壘打」理財活動

隨著關稅政策日益明朗、美國聯準會(Fed)可望在9月降息的預期激勵，帶動國際金融市場近期持續走升。當前市場已來到相對高位，仍有經濟成長趨緩、通膨升溫、地緣政治等變數干擾，如果能採取定期定額方式中長期布局，不僅能降低市場波動的影響，亦有助於平均成本、培養長期投資的習慣。

為推廣全民理財、紀律投資，柏瑞投信與中國信託商業銀行和其他基金同業，將在8月30日於台中廣三Sogo百貨戶外廣場，共同舉辦2025「財富全壘打」理財活動，並特別邀請前中華職棒大聯盟的球星周思齊與基金專家對談，藉由棒球運動「紀律」、「堅持」的精神，傳遞定期定額投資概念，鼓勵民眾踏出理財第一步。

柏瑞投信與中信銀皆致力於推廣「長期投資、定期定額」理念，有鑒於下半年仍需留意國際政經局勢、景氣溫和復甦與非美政策等不確定因素，宜採用「逆市而行、多元分散」的投資策略，鼓勵民眾在市場波動中養成紀律投資習慣進而分散風險。

這次活動是以棒球主題為設計概念，現場安排一壘「金錢捕手」、二壘「財富鐵捕王」與三壘「財富勝投王」三大互動關卡，並邀請Passion Sisters啦啦隊成員擔任關主，民眾可透過遊戲理解，現場亦提供專業諮詢解答，協助了解長期投資的關鍵因子及其重要性。

「財富全壘打」理財活動亦邀請前中華職棒大聯盟球星周思齊與基金公司理財專家進行對談，分享棒球生涯所曾遭遇的跌宕起伏，如何從低潮中重新站穩步伐、重拾節奏到穩健出擊，進而套用到面對金融市場的動盪時，也應保持「長期、穩健、紀律」運動精神，且延伸應用於理財實務，同時也將談及實際參與定期定額投資的經驗，讓理財不再只是抽象概念，而是人人都可實踐的行動方案。

柏瑞投信和中信銀行觀察，年輕族群、小資族常面臨理財知識區不足、風險意識較低及資金有限等情況，因此活動內容特別強調簡單、可行與長期累積，透過互動體驗與生活化分享，鼓勵啟動理財第一步，亦可運用中信銀行的基金投資優惠方案，線上定期定額基金可享「0申購手續費和0信託管理費」優惠，為投資效益加碼、以求穩健理財之目標。

柏瑞投信表示，參與「財富全壘打」理財活動，除了能夠更認識理財，還有機會抽中周思齊親筆簽名球，2025「財富全壘打」活動熱情邀您一齊邁向財富之路，歡迎大家共襄盛舉。